Menestyskirjailija Yuval Noah Harari: Vaarana on, että huononnetut ihmiset käyttävät paranneltuja tietokoneita väärin

Yhdysvaltalainen näytelmäkirjailija ja elokuvakäsikirjoittaja Neil Simon kuoli sunnuntaina 91-vuotiaana. Simon oli kirjoittajana poikkeuksellisen tuottelias, ja erityisesti hänet tunnetaan näytelmistä The Odd Couple, Barefoot in the Park, Lost in Yonkers.