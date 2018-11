”Men din hund var en pudel, den hette Rin Tin Tin” – Pohjalaislähtöinen Vasas flora och fauna yllättää tulkitsemalla ruotsiksi Leevi and the Leavings -klassikoita

Rannikko-Pohjanmaalta kotoisin oleva Vasas flora och fauna -yhtye on kerännyt paljon huomiota uudella singlellään, joka sisältää kaksi Leevi and the Leavings kappaletta – ruotsiksi tulkittuna.

Marraskuussa julkaistu single sisältää kaksi Leevi and the Leavings -nokkamies Gösta Sundqvistin klassikkosävellystä Rin Tin Tin sekä Laura Jenna Ellinoora Alexandra Jurvanen .

Voit kuunnella yhtyeen version Rin Tin Tin -kappaleesta tästä linkistä ja Laura Jenna Ellinoora Alexandra Jurvasen tästä .

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Vasas flora och fauna liikkuu suomalaisyhtyeen jäljillä. Vuonna 2015 julkaistulta Släkt med Lotta Svärd -levyltä löytyy kappale nimeltä Leevi & the Leavings .

Yhtyeen vaasalaislähtöinen laulaja-lauluntekijä Mattias Björkas onkin kertonut olevansa todellinen Leevi and the Leavings -fani.

Pitkään Ruotsissa vaikuttanut Vasas flora och fauna julkaisee tällä viikolla uuden levyn, jolla on kappaleita heidän kahdelta edelliseltä albumilta – saksaksi laulettuna.