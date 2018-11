Manilan köyhillä alueilla asuvat ihmiset kontrolloivat, mitä näemme sosiaalisessa mediassa – "Algoritmit eivät voi tehdä työtämme"

Dok: The Cleaners

Tieto lisää tuskaa, mutta silti tälle on annettava täydet pisteet. The Cleaners on sisällöllisesti ja visuaalisesti hätkähdyttävä kuvaus sosiaalisen median sisältömoderaattoreista, ihmisistä jotka päättävät, mikä muulta maailmalta jää näkemättä.

Internetissä toimii kokonainen puhtaanapitäjien ammattikunta, joka siivoaa näkymättömiin väkivaltaa, pornoa ja poliittista sisältöä. Tiesimmekö heistä edes?

Saksalaisdokumentti näyttää vastakohdan Piilaakson lasiseinäisten konttoreiden ja Filippiinien pääkaupungin Manilan ihmisvilinän välillä. Siellä Facebookin alihankkijalle paiskii töitä tuhatpäinen moderaattorijoukko.

He ovat usein köyhiä, kouluttautumattomia ihmisiä, jotka iltaisin palaavat töistä kotiinsa, niihin suurkaupungin köyhimpiin kortteleihin.

– Minun on estettävä lasten kaltoinkohtelun leviäminen, havaittava terrorismi, pysäytettävä verkkokiusaaminen. Algoritmit eivät voi tehdä meidän työtämme, yksi heistä kertoo.

Mutta mikä on sisältömoderaattorin mahdollisuus arvioida erilaisten sisältöjen julkaisuperusteita ja asiayhteyksiä, esimerkiksi sitä, milloin alastomat vartalot ovat loukkaavia, milloin taidetta? Kuka kontrolloi, mikä on terrorismia, satiiria, kritiikkiä?

Todellinen uhka on se, että ilmaisun vapauden rajoittaminen voi rajoittaa myös kriittisiä puheenvuoroja ja pahimmillaan rohkaisee tekoihin, joita vastaan moderaattorit työskentelevät.

Tässä keskenään keskustelemattomien ääripäiden maailmassa voi kysyä, mikä on sosiaalisen median jättiyritysten vastuu?

Edistävätkö ne ymmärrystä eri osapuolten välillä ja pitäisikö niiden? Facebookissa on enemmän väkeä kuin yhdessäkään maailman valtiossa, joten kysymykset ovat aivan olennaisia. *****

Yle Teema & Fem sunnuntai 11.11. klo 22.00