Macbethin samuraiversio Seittien linna on jäätävä elokuva

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Seittien linna

Tämän päivän uutisia en ole vielä lukenut, mutta ainakaan eilen ei maailmasta olleet vielä inhimillinen ahneus ja vallanhimo kadonneet minnekään. Siksi William Shakespearen Macbeth on pysynyt ajankohtaisena, ja niin on tämä Akira Kurosawan samuraiversiokin. Toshiro Mifune on päällikkö, jota veret seisauttava vaimo Isuzu Yamada piiskaa yhä syvemmälle petokseen. Jäätävä elokuva kerää voimaa kuin joku ikiaikainen rituaali. (Japani 1957) ****

Yle Teema & Fem torstai 1.11. klo 21.05

The Call

Korvatunturilla arvatenkin pohditaan parhaillaan, ansaitseeko Halle Berryn manageri paketteja lainkaan. Niin sekalaisiin filmihankkeisiin hän on lahjakkaan ja valovoimaisen tähtensä lähettänyt. Brad Andersonin tasaisesti kiristyvässä jännärissä tuli vaihteeksi vahvempi rooli vastaan. Berry on hätäkeskuksen Jordan, jolla on myös paljon henkilökohtaista pelissä, kun auton takakonttiin napattu Abigail Breslin ottaa yhteyttä. (USA 2013) ***

Frii torstai 1.11. klo 21.00

Vuoden se kestää

2000-luvulla ei kukaan ole yhdistänyt romanttista komediaa ja härskiä läpänheittoa yhtä menestyksekkäästi kuin Paksuna-leffan Judd Apatow. Brittiohjaaja Dan Mazer on jäljillä parisuhdetarinassaan, jossa kukaan ei odota pitkää ikää Natin ja Joshin (Rose Byrne ja Rafe Spall) tuoreelta liitolta. Muun muassa Simon Baker, Anna Faris ja Stephen Merchant ilmoittautuvat laskemaan todennäköisyyskertoimia entisestään. (Britannia 2013) ***

Ava torstai 1.11. klo 21.01