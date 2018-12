Maanantaina televisiossa: Sydänkohtaus yllättää perinnekinkkuja ja tivolia pyörittävän yrittäjäperheen, mutta Virpi Suutari saa kuvata dokumenttinsa loppuun

Tänään televisiossa nähtävä Virpi Suutarin uusi pitkä dokumenttielokuva näyttää yrittäjäelämän kahdet kasvot. Helsingin startup-pöhinän rinnalle nousevat maaseudun sinnikkäät selviytyjät.

Alussa on kaksi Suomen kolkkaa – ja kaksi aistimusta dokumentaristi Virpi Suutarin makunystyröissä.

On Minigrip-pussillinen nyhtökauraa Helsingin Slush-tapahtumassa, aikamme bisnespöhinän ytimessä.

Ja on savuntuoksuinen palvikinkku pirtin pöydällä Pohjois-Satakunnan Honkajoella.

Kahdesta makumaailmasta lähtee viriämään elokuva nimeltä Yrittäjä – tekijänsä sanoin "humanistinen ja karnevalistinen luontodokumentti suomalaisista yrittäjistä".

Tampereen elokuvajuhlilla kotimaisen kantaesityksensä saava teos kertoo yrittäjyyden lisäksi kahdesta Suomesta ja kahdesta populaatiosta, kasvissyöjistä ja lihansyöjistä. Muun muassa.

Ja kun Virpi Suutarista on kyse, Yrittäjäkin viistää lopulta olemassaolon peruskysymyksiä. Syntymää, kuolemaa, rakkautta, tähtitaivasta ja vajavaisen ihmiselon hellyttävää komiikkaa.

Sairastelu teki Suutarista sinnikkään

Dokumentaristilla pitää olla ammattiin sopiva katse ja vaistot. On tarkkailtava elämää sivusta, ei ylhäältä, ja on tunnistettava päähenkilöiksi soveltuvien ihmisten säteily.

Virpi Suutarin tarkkaileva katse syttyy jo pikkulapsena, kun vaikea astma sitoo tytön pitkiksi jaksoiksi sairaalavuoteeseen.

Pieni Virpi oppii havainnoimaan omaa ja toisten elämää ulkopuolisena. Tutkimusten ja tippaletkujen arki pelottaa mutta myös kiehtoo, kun tilanteen näkee outona kohtauksena elämän näyttämöllä.

–Lapsuuteni ei ole silti mikään nyyhkytarina. Pitkät sairastelut tekevät minusta sinnikkään. Se on tässä ammatissa ratkaiseva ominaisuus. Vastaan tulee niin paljon hetkiä, joissa olisi helppo lyödä hanskat tiskiin, Suutari sanoo.

Palvikylkipöytä on testi

Yrittäjä-aiheisen elokuvan valmisteluvaiheessa Virpi Suutari käy läpi parin sadan päähenkilötarjokkaan paperit.

On kynsistudion pitäjää, hevosterapeuttia ja rakennusfirman pyörittäjää.

Dokumentaristin vaistot heräävät kuitenkin ihan omia aikojaan, satunnaisissa kohtaamisissa.

Suutari ajautuu Pohjois-Satakunnan Honkajoelle. Vajaan kahden tuhannen asukkaan paikkakunnalla on pääkatu ja sen varrella surullinen joukko tyhjiä liiketiloja. Ohjaaja tuumaa, että täältä nyt ei ainakaan irtoa elokuvaa.

Kunnes sekatavarakaupassa vastaan tupsahtaa Jani Laine -niminen mies yhdessä perhekuntansa kanssa. Ventovieraat kulkijat kutsutaan kotiin kahville. Pöytään nostetaan valikoima perinnelihatuotteita.

Jälkeenpäin Suutari kuulee, että kyseessä on testi. Jos helsinkiläisohjaaja nyrpistää nenäänsä palvikyljelle, ei tuttavuutta kannata jatkaa.

Laineet ovat hienosti sanottuna monialayrittäjiä. Osan vuotta perhe kiertää tivoli- ja pelikärryjen kanssa markkinoita pitkin pitäjiä. Loput ajat kaupitellaan lihatuotteita myyntivaunusta markettien ja mööpelihallien pihoilla.

–Viehätyn fellinimäisestä tunnelmasta, lihasta ja sirkushuveista, Virpi Suutari selittää.

–Sekin on hienoa, miten kuusihenkinen perhe ponnistelee yhteisen hyvän eteen yhtenä joukkona. Ja ne lasten kasvot – äärettömän karismaattiset!

Nythtökaura valloittaa Kiinaa

Lähes samaan aikaan toisaalla: Slush-tapahtumassa Virpi Suutari saa hyppysiinsä näyte-erän uutta ja outoa elintarviketta ennen kuin sen maine räjähtää ilmiöksi.

Kaksi korkeasti koulutettua naista virittelee ekologista maailmanvallankumousta ruokalautasella. Maija Itkosen ja Reetta Kivelän aseena on laboratoriossa synnytetty innovaatio, kasvisproteiini nimeltä nyhtökaura.

Suutari tutustuu kaksikkoon täsmälleen oikealla hetkellä. Dokumenttikamera on paikalla tyhjässä teollisuushallissa, kun suurista kuljetuslaatikoista puretaan esille yrityksen ensimmäinen, Itä-Aasiassa räätälöity kone.

Kumous etenee hämmentävällä vauhdilla, ja Suutarin kuvausryhmä säntäilee kannoilla. Dokumenttiin tallentuu niin nyhtökauran Kiinan-valloitus kuin firman osake-enemmistön myynti Pauligille.

Hirveä hööki vaatii veronsa. Yrittäjäkaksikon silmänaluset tummuvat ja hermot kiristyvät. Palavereilla ei ole loppua, ja tehtaalla ihmiset ja koneet törmäilevät kuin Jacques Tatin komedioissa.

Virpi Suutarilla on mielessään dokumentaristi Albert Mayslesilta kuultu neuvo: henkilöitä on lähestyttävä with a kind heart, siis ystävällisin sydämin.

Se ei merkitse imartelua. Ihminen on koominen ja lapsekas otus, mutta huumorin voi pitää lempeänä.

–Käytän vain sellaista materiaalia, josta pystyn tunnistamaan itseni vastaavanlaisessa tilanteessa. Yhtä kömpelönä, yhtä haavoittuvana.

Sydänkohtaus säikäyttää

Virpi Suutari siteeraa Alfred Hitchcockia . Fiktiossa ohjaaja on jumala, dokumentissa jumala on ohjaaja.

Suutari seuraa päähenkilöitään vuoden. Paljon ehtii tapahtua, yllätyksiäkin. Vietetään häät, syntyy lapsia ja tivoliperheen äiti sairastuu.

Jani Laine soittaa hädissään ohjaajalle ja kertoo elvyttäneensä sydänkohtauksen saanutta vaimoaan. Kun akuutti vaara on ohi, kuvausryhmä taltioi perheen vierailun sairaalassa. Näkyy, että dokumentaristiin luotetaan.

–Traagisista käänteistä huolimatta elokuvasta huokuu optimismi. Työelämän kuvauksessa se on aika harvinaista.

Toiveikkuus on tukevaa, musiikkia myöten. Päähenkilöiden haaveet toteutuvat, jopa Jani Laineen unelma lentämisestä kotikylän taivaalla.

–Yrittäjä tarvitsee jaksamisensa tueksi suuria unelmia ja välillä myös katteetonta optimismia, Virpi Suutari nauraa.

Ilmankos Suutarin ja puolisonsa, näyttelijä Martti Suosalon yhteisen tuotantoyhtiön nimi on riehakkaasti Euphoria Film.

Miksi me olemme täällä?

Virpi Suutarin elokuvien aiheet vaihtelevat yrittämisestä metsästykseen ja puutarhanhoitoon. Lopulta lähes aina lipsahdetaan perimmäisiin teemoihin.

Yrittäjässä tivoliperheen pikkutyttö on nukahtamassa asuntovaunussa äitinsä kainaloon, kun vielä havahtuu esittämään kysymyksen: "Miksi me ihmiset ollaan täällä maan päällä, äiti?"

Äiti vastaa, että huomenna markkinat ovat ohi ja lähdetään kotiin.

Virpi Suutari sanoo samaistuvansa äitiin.

–Mistä me tässä tiedetään, miksi me täällä ollaan. Jatketaan vain elämää etiäpäin, hän nauraa.

Dokumentaristilla ei tarvitse olla varmoja vastauksia. Hyvät kysymykset riittävät.

Virpi Suutarin Yrittäjä-dokumentin kansainvälinen ensi-ilta oli Göteborgin elokuvajuhlilla. Suomessa ensiesitys oli Tampereen elokuvajuhlilla maaliskuun alussa. Dokumentti nähdään televisiossa TV1:llä maanantaina 17.12.2018 klo 21.35 ja uusintana sunnuntaina 23.12. klo 13.10. Se löytyy myös Areenasta.

Kuka Virpi Suutari?

– Virpi Suutari on Kajaanissa syntynyt 50-vuotias dokumenttielokuvien ohjaaja.

– Suutari on saanut töistään runsaasti palkintoja, hänet on nimitetty taiteilijaprofessoriksi ja hän on työskennellyt DocPoint-festivaalin taiteellisena johtajana.

– Suutari aloitti uransa 1990-luvulla tekemällä elokuvia yhdessä Susanna Helken kanssa. Suutarin tuoreimpia töitä ovat Auf Wiedersehen Finnland (2010), Hilton! (2013), Eedenistä pohjoiseen (2014), Eleganssi (2015) ja Yrittäjä (2018).

– Tällä hetkellä Suutari työstää dokumenttielokuvaa Aino ja Alvar Aallosta. Ensi vuoden lopulla valmistuva elokuva on jo ostettu useisiin maihin. Dokumentti käsittelee arkkitehtuurin, designin ja kulttuurihistorian lisäksi Aallon pariskunnan rakkaustarinaa. Dokumentin henkisenä lähtökohtana ovat Suutarin lämpimät lapsuusmuistot Alvar Aallon suunnittelemasta Rovaniemen kirjastosta.