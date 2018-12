Maanantaina televisiossa: Päättyvän Uuden päivän tavoite oli kohtuuton: Se yritti hurmata koko kansan – sarja huipentuu kahteen pitkään erikoisjaksoon

Iron Skyn jatko-osa valmistui: Kekkonenkin mukana liskohirviönä

Suomen kallein näytelmäelokuva Iron Sky: The Coming Race on valmis. Jo vuoden 2015 lopulla kuvattu elokuva tulee ensi-iltaan tammikuun 16. päivänä. Juhlallisuuksiin on varattu koko Suomen suurin elokuvateatterikompleksi, 14-salinen Tennispalatsi. Lue lisää