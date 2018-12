Maanantaina televisiossa: Jules Vernen klassikkoromaaniin perustuvassa elokuvassa riittää outoja otuksia ja runsaita efektejä

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta elokuvaa.

Matka maan keskipisteeseen

**

Taru kertoo, että jossain Maan uumenissa on ihmeellinen maailma, jonka aika on unohtanut. Sinne tutkija Brendan Fraser, poika Josh Hutcherson ja opas Anita Briem sitten rystähtävät Jules Vernen klassiseen tieteisromaanin pohjalta hosuvassa seikkailussa. Outoja otuksia ja runsaita efektejä sitten riittääkin. Alkujaan leffateattereissa ne nähtiin 3D-muodossa. Varmaankin ne siellä näyttivät muulta kuin eilispäivän videopeliltä. (USA 2008)

Nelonen maanantai 17.12. klo 21.00

Epic Movie

*

Jason Friedbergin ja Aaron Seltzerin pitää skarpata tällä viikolla rutkasti, mikäli haluavat vielä lahjoja Joulupukilta. Sellaista materiaalin ja ihmisten ajan tuhlausta heidän hupifilminsä nimittäin on. Leffaparodian laji on ollut rappiolla jo kauan, mutta yhdistelmä Narnian tarinoita sekä Jali ja suklaatehdasta murenee jo käsiin. Yleisen haukottelun lomassa juolahtavat mieleen myös Harry Potter ja Pirates of the Caribbean. (USA 2007)

Sub maanantai 17.12. klo 21.00

Charlie Wilsonin sota

****

Yhdysvallat aseisti 1980-luvulla samoja afganistanilaisia sissejä, joita vastaan päätyi itse taistelemaan pari vuosikymmentä myöhemmin. Maailmanpoliittiset ironiat kutkuttelevat konkari Mike Nicholsin poliittisessa satiirissa. Tom Hanks vetää muikeata linjaa kaappijuoppona kongressiedustajana, jonka seurapiirirouva Julia Roberts inspiroi varustamaan sissejä Neuvostoliittoa vastaan. Osaa ottaa Philip Seymour Hoffman. (USA 2007)

TV5 maanantai 17.12. klo 0.05