Maanantaina televisiossa: Frozenin talviseikkailun lumiukkokin on lämmin – suomalaisen äänen antavat Katja Sirkiä ja Saara Aalto

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Frozen: huurteinen seikkailu

****

Aattoilta pitkä on, mutta Disneyn animaatioseikkailu saa sen kulumaan paremmin. Vuodenaikakin on kohdallaan, kun talvi maalaa maisemaa lumoavilla lumen ja jään sävyillä. Prinsessa Elsan taikavoimat laittavat ikuisen talven alulle, joten Anna-siskon on riennettävä tomerasti hätiin. Selvää suomea puhuvaan retkueeseen liittyvät jäyhä erämies Kristoff, Sven-poro ja lumiukko Olaf, jota ei voi ainakaan kylmäksi tyypiksi syyttää. (USA 2013)

Nelonen maanantai 24.12. klo 18.50

Niko – lentäjän poika

***

Ajankohtaisen huurteinen on tämäkin animaatioseikkailu. Kari Juusonen ohjasi Michael Hegnerin kanssa sadun joulupukin lentävistä poroista. Vasa nimeltä Niko uskoo, että isä on yksi niistä, vaikkei olekaan koskaan tätä tavannut. Frozenin tapaiselle megatuotannolle eivät nämä sankaruushaaveet tietenkään näyttävyydessä pärjää, mutta mukana on ripaus Lapin taikaa. Tarina jatkuu huomenna elokuvassa Niko 2 - lentäjäveljekset. (Suomi 2008)

TV2 maanantai 24.12. klo 14.45

Rakkautta vain

****

Onko Richard Curtisin romanttinen komedia kampeamassa Ihmeellinen on elämä -klassikkoa joulun kulttileffan ykköspaikalta? Elokuvan muutamassa tarinanlangassa on kyse rakkaudesta: ihastuksesta ja avioliitosta, pettämisestä ja ihan vain kaveruudesta, joka sekin voi lämmittää rintaa. Brittiläisen näyttelijäntaiteen juhlaan osallistuvat muun muassa Alan Rickman, Emma Thompson, Bill Nighy ja Hugh Grant. (Britannia 2003)

TV5 maanantai 24.12. klo 21.00