Maakuntien kulttuuriväki: Juustohöylääminen on viheliäistä

Pori

Angelika Meusel, Rakastajat-teatterin johtaja ja näyttelijä:

"Elämme todella haastavia aikoja, mutta vapaalla kentällä niihin on totuttu. Ihmiset eivät kuitenkaan tiedä, miten pienillä summilla ja usein palkatta tällaista teatteria tehdään?–?ja kyse on kuitenkin ammattilaisista! Pieniä ihmeitä teemme.

Suurempia ihmeitä tekisimme, jos taiteen ja kulttuurin osuus nostettaisiin valtion budjetissa 0,8 prosentista edes 1 prosenttiin.

Nyt saamme valtiolta joka vuosi erikseen haettavaa harkinnanvaraista tukea. Jos valtionosuusuudistus toteutuisi, voisimme saada vaikkapa kolmivuotisen tuen, mutta senkaltainen muutos olisi toki tehtävissä ilman kokonaisuudistustakin.

Rakastajat-teatterin omarahoitusosuus on noin 70 prosenttia. Laitosteattereissa se on keskimäärin 30 prosentin luokkaa, joissakin joinakin vuosina vain 15 prosenttia."

Tampere

Kai Hintsanen, Tampereen Työväen Teatterin hallituksen puheenjohtaja:

"Ehdotus TTT:n valtionosuuden leikkaamisesta ei tullut yllätyksenä, sillä uudistustyöryhmästä tihkui sen suuntaista tietoa. Ikävältä ja perusteettomalta se kuitenkin tuntui varsinkin siitä näkökulmasta, että olimme kulkeneet Svenska Teaternin kanssa tässä suhteessa käsi kädessä 1970-luvulta asti. Työryhmän enemmistö nyt sitten esitti ihan päinvastaista ratkaisua. Onneksi se kaatui.

Seitsemän viime vuoden aikana olemme silti menettäneet valtionosuuksia noin 400?000 euroa. Se on merkittävä summa. Lisäksi joka vuosi on epävarmaa, tuleeko indeksikorotusta vai ei.

Esitys vuodelle 2019 on taas sellainen, että valtionosuusteattereilta nipistetään runsaat 2,6 prosenttia pois henkilötyövuosista. Juustohöylääminen on viheliäistä. Meiltä kaikki läski on kyllä jo poistettu."

Oulu

Janne Kuustie, Nukketeatteri Akseli Klonkin johtaja, ohjaaja ja perustaja

"Tällaisella pienellä toimijalla rahat ovat aina tiukassa. Lapsille ja nuorille tuotettava laadukas teatteri ei ylipäätään ole kannattavaa bisnestä, mutta meillä onkin ihan eri lähtökohdat.

Ongelma on, että kustannuksemme ovat samaa luokkaa kuin aikuistenteatterissa, mutta liput eivät silti voi maksaa 20-40 euroa. Siksi esitysmäärämme ovat olleet päättömiä. Monen vuoden ajan meillä oli yli 400 esitystä per vuosi.

Perustin Akseli Klonkin 20 vuotta sitten. Kun silloin alussa tarjosimme kunnille muun muassa päiväkotiesityksiä, ne valitsivat yleensä halvimman. Sitten tilauksissa tuli laatutietoisempi vaihe, mutta nyt on taas palattu ajatteluun, jonka mukaan halvin on paras.

Yleinen suhtautuminen on kyllä kohentunut. Enää ei juuri puhuta hömpästä patahanskojen kanssa."

Seinäjoki

Antti Alasaari, Nykytanssin tuotantoryhmän ja kannatusyhdistyksen Valkean kääpiön puheenjohtaja

"Useimmat korkeakoulutetut tanssijat ovat siirtyneet näistä maisemista pääkaupunkiseudulle. Pari on Turussa ja loput Helsingissä. Siksi toimintamme on melko kausiluonteista. Jotenkin homma pyörii, vaikka vaikeaa on. Kordelinin säätiön ja kulttuurirahaston kaltaiset tukijat rahoittavat projektikohtaisesti.

Joulukuussa aiomme järjestää helmifestarin teemalla ’Valkea kääpiö 10 vuotta’. Helmifestivaalimme pidettiin alkujaan aina helmikuussa, mutta nykyään se voi olla vaikka joulukuussa.

Ei tässä kymmenen vuoden aikana suuria muutoksia ole tapahtunut. Kaiken aikaa valtion ja kuntien avustukset kuitenkin hitaasti laskevat tai pysyvät samoina, mikä käytännössä tarkoittaa laskua."

Riihimäki

Sanni Naukkarinen, Riihimäen teatterin tuottaja ja toimitusjohtajan sijainen

"Odotamme kaupungin elinkeinojohtajan uutta selvitystä teatterimme tulevaisuudesta. Se tähtää teatterin mahdolliseen myymisen. Selvityksen on määrä valmistua syyskuussa, ja kaupunki tekee sen jälkeen ratkaisunsa. Avustustamme se on jo pienentänyt, eli epävarmuutta ja sopeutumista tämä on nyt ollut.

Kaupungin säästöpaineista kai tilanne johtuu. Riihimäen Nuorisoteatterin olemassaolon ei pitäisi vaikuttaa, sillä sen päätehtävä on antaa taiteen perusopetusta. Koska me olemme perinteinen ammattiteatteri, nämä toiminnat pitäisi nähdä toisiaan tukevina eikä pois sulkevina. Toki meillä synergiaa onkin.

Kaikesta huolimatta harjoittelemme syksyn ohjelmistoa innoissamme. Täti ja minä valmistuu ensi-iltaan 15. syyskuuta."

Sodankylä

Johanna Liinamaa, Leader Pohjoisimman Lapin toiminnanjohtaja

"Olin helmikuussa toimintansa lopettaneen Luosto Classic ry:n toiminnanjohtaja ja totesin kuvion hyvin hankalaksi, oikeastaan mahdottomaksi. Vuosi 2017 oli upealle tapahtumalle jo 15. vuosi, mutta taakka oli tullut liian raskaaksi kantaa. Se johtui monen asian yhteisvaikutuksesta.

Toivon todella, että toiminta silti jatkuu joskus jossakin muodossa. Ukko-Luoston ja Aittakurun luonnon omat konserttisalit olivat musiikille ainutlaatuisia esityspaikkoja.

Jatko vaatisi kuitenkin vahvan, vakavaraisen ja ammattimaisen organisaation Luoston alueen talkootyöpanoksen rinnalle.

Orkesterileiri Nuorten Luosto Classic kuitenkin järjestettiin tänäkin kesänä. Siinä on se hieno ajatus, että konservatoriotason nuoret musiikinharrastajat pääsevät harjoittelemaan soittamista orkesterikokoonpanoissa."

Helsinki

Jyrki Karttunen, Helsingin kaupunginteatterin pääkoreografi:

"Nykyään olen kaupunginteatterin pääkoreografi, en enää teatterin alaisuuteen kuuluvan Helsinki Dance Companyn taiteellinen johtaja. Siitä vastaa nykyään teatterinjohtaja Kari Arffman.

Silti HDC:lla on jatkossakin omia tuotantoja yksi per näyttämökausi. Huonosti vartioidun tytön ensi-ilta on 10. lokakuuta.

Ei nykytanssiryhmää ole siis sitoutettu ainoastaan teatterin musikaalien rooleihin. Vain viime vuosi oli poikkeus teatterirakennuksen remontin vuoksi.

Omaa tuottajaa tai taiteellista johtajaa ryhmällä ei kuitenkaan enää ole, ja kiinnitettyjen tanssijoiden määrä on vähentynyt kahdella. Heitä on nyt kymmenen."