Maailman lyhimmän kappaleen tehnyt äärimetallin uranuurtaja saapuu Seinäjoelle

Seinäjoen Rytmikorjaamolla kuullaan ensi helmikuussa yhtä äärimetallin suurimmista uranuurtajista.

Englantilainen grindcore-yhtye Napalm Death saapuu Suomeen kiertueelle helmikuussa 2019. Vuonna 1981 perustettua yhtyettä pidetään grindcore-genren pioneeriksi. Musiikkityylissä yhdistetään punkkia ja death-metallia erittäin säröisillä kielisoittimilla nopealla temmolla. Kappaleet ovat usein lyhyitä ja sanoma on humanistinen ja poliittinen.

Yhtyeellä onkin Guinnessin ennätyskirjan mukaan maailman lyhin kappale, vuonna 1987 julkaistu You Suffer . Kappale kestää 1,316 sekuntia ja sisältää sanat "You suffer, but why?".

Nykyiset jäsenet, laulaja Mark "Barney" Greenway , basisti Shane Embury , kitaristi Mitch Harris ja rumpali Danny Herrera ovat olleet kokoonpanossa lähes koko uran ajan.

Napalm Death työstää parhaillaan uutta pitkäsoittoa. Edellinen levy, Apex Predator – Easy Meat , ilmestyi vuonna 2015.

Kiertueen päättävän Rytmikorjaamon illassa on mukana myös norjalainen black-jazz-yhtye Shining, joka on parhaillaan pitkällä levynjulkaisukiertueella. Norjalaisyhtye yhdistelee musiikissaan muun muassa progea, metallia, jazzia ja avantgardea.

Kiertueella on mukana myös kotimaiset Rotten Sound ja Kovaa Rasvaa.

Napalm Death Seinäjoen Rytmikorjaamolla 23. helmikuuta 2019.