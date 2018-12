Loukasmäen taistelu ensi-iltaan – tältä näyttää pohjalainen kungfu-leffa eli ”pohojalaanen kurmootuselokuva”, katso traileri ja kuvat

Viiden Emma-ehdokkaan metallibändi tekee Provinssissa teemakeikan ja tuo lavalle erikoisvieraan

Suomen suosituimpiin metallibändeihin lukeutuva Amorphis tekee ensi kesänä Provinssissa erikoiskonsertin. Festivaaleilla nähdään normaalia pidempi Queen of Time -teemakonsertti, jossa yhtye esittää livenä tuoreen Queen of Time -albuminsa kokonaisuudessaan. Erikoisvieraana lavalle nousee The Gatheringin vokalistina tunnettu Anneke Van Giersbergen. Lue lisää