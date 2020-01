Levyraati-ohjelmasta tunnettu Klaus "Klasu" Järvinen on kuollut

Perimätieto kertoo, että tämä vanha saapas kuului legendaariselle pohjalaiselle nuijapäällikölle Jaakko Ilkalle – mutta onko se mahdollista?

Siinä se nyt on. Kiistanalainen kengänkopale paistattelee ikkunasta siivilöityvässä tammikuun valossa. Kauniiksi sitä ei voi nimittää, olkoonkin kyse Ilmajoen museon eräästä vetonaulasta. Tummanruskean saappaanrahjan nahka on kovettunut. Pohjassa on päkiän kohdalta paikka. Lue lisää