Leskirouva kaitsee villiä katrastaan Korfulla – aurinko ja nostalgia ovat parasta näin syksyisenä iltana

Durrellin perhe

Kuinka monta tyttöystävää on sopiva määrä? Värikkään Durrellin perheen poika Leslie on haalinut ympärilleen kolme neitokaista, ja äidin mielestä se on liikaa. Siispä peliin on puututtava.

Kolmannelle kaudelleen ehtinyt suosittu brittisarja Durrellin perhe vie katsojat jälleen Korfun aurinkoon.

Vauhtia ja väärinkäsityksiä tässä perheessä riittää.

Leskirouva Louica Durrellilla on työtä ja vaivaa, kun hän yrittää paimentaa neljää lastaan 1930-luvun kasvatusoppien ja soveliaisuussääntöjen mukaan.

Jos nuorukaiseksi varttuneella pojalla on liikaa heiloja, niin nuorimmainen puolestaan haalii pihaan kaiken maailman eläimiä flamingoista liskoihin ja kilpikonniin.

Aurinko paistaa ja kylä huokuu lämpöä

Jo aiempien tuotantokausien aikana huomautettiin, ettei eläintieteilijä Gerald Durrellin omaelämäkerrallisiin romaaneihin perustuva sarja anna aivan totuudenmukaista kuvaa perheen vaiheista.

Kaikki ei ollut aivan niin auvoista kuin kirjoissa ja nyt tv-sarjassa annetaan ymmärtää.

Mitä siitä!

BBC:n sarja on juuri niin laadukkaasti ja viihdyttävästi tehty kuin vain brittisarja voi olla.

Aurinko paistaa, maisemat ovat hurmaavan kauniita ja ihmiset hupsuja ja hyväntuulisia. 1930-luvun kreikkalaiskylä huokuu nostalgiaa ja lämpöä.

Mikä voisi olla sen parempaa syksyisenä perjantai-iltana? ***

TV1 perjantai 19.10. klo 19.00