Lauri Tähkä palkittiin historian ensimmäisellä Kuukauden radiobiisi -palkinnolla – Palkittu kappale keräsi kuukaudessa lähes 25 miljoonaa kuulijaa

Matt Dillon palaa parrasvaloihin sarjamurhaajana

Kiistellyn ohjaajan Lars von Trierin uusi elokuva kertoo sarjamurhaajasta. 1970-luvun Yhdysvaltojen näköiseen maahan sijoittuvan The House That Jack Builtin pääosaa, julmaa ja laskelmoivaa Jackia esittää Matt Dillon. Suomen ensi-ilta on perjantaina 8. maaliskuuta. Lue lisää