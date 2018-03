Laura Birn rakastaa ohjaajia, jotka eivät anna keskinkertaisuuden näkyä

Simo Halisen käsikirjoittama ja ohjaama Kääntöpiste tulee elokuvateattereihin perjantaina. Kuvauksissa näyttelijät olivat kovilla arktisessa ilmassa. Leuat jäätyivät ja lääkärireissuiltakaan ei vältytty.

Falski tai keskinkertainen. Sellaista kuvaa ohjaaja Simo Halinen ei halua valkokankaalla nähdä. Sen vuoksi hän haluaa aina ennen castingia eli roolitusta tehdä koekuvauksia ja nähdä, kuinka näyttelijöiden kemiat sopivat yhteen.

Halinen koekuvasi paljon ennen Kääntöpiste-elokuvan castingia. Lopulta päärooleihin pääsivät Samuli Vauramo, Laura Birn ja ruotsalainen David Nzinga.

Elokuva on ensi-illassa perjantaina.

Kuumottavat kuvaukset

Laura Birnille tarjotaan paljon töitä koekuvauksitta. Birn rakastaa kuitenkin koekuvauksia.

–Se on kuumottavaa, mutta palkitsevaa.

Birn on suomalainen näyttelijä, joka saa valita, mitä tekee. Hänelle onkin tärkeää seistä töidensä ja elokuvien teemojen takana. Kääntöpiste-elokuvassa teemana on muun muassa lojaalisuus.

Näyttelijät saivat käsikirjoituksen luettavakseen lukuisia kertoja sen eri vaiheissa.

–Sen luki aina kerralla, Birn sanoo.

Leuat jäässä kuvauksissa

Ohjaaja Simo Halinen käyttää näyttelijöiden kanssa paljon aikaa myös harjoitteluun kuvauspaikoilla.

–Simo ei päästä asioita helpolla läpi. Pidän sitä, että minulta vaaditaan paljon. Se on ainoa tapa kehittyä.

Birn kehuu myös Samuli Vauramoa vastanäyttelijänä.

–Hänen kanssaan on ihana tehdä töitä, sillä hän on kunnianhimoinen. Hänellä on uskomaton läsnäolo ja kyky pallotella asioita. Hän myös keskittyy aidosti toisen roolityöhön ja antaa siitä palautetta.

Kuvauksia tehtiin arktisissa olosuhteissa Pohjois-Suomessa, muun muassa Oulussa ja Haaparannassa. Aina oli kylmä, ja kuvauksia tehtiin öisin.

Näyttelijä Samuli Vauramon mukaan fyysisesti Kääntöpiste kuvaukset olivat raskaimmat, missä hän on ollut. Kuvauksissa leuat jäätyivät ja tappelukohtauksista Vauramo päätyi muutaman kerran lääkärin vastaanotolle.

Unelmista totta

Simo Halinen sai idean Kääntöpiiriin novellielokuva-ajatuksesta. Siinä kaikki novellit olisivat sijoittuneet junaan.

Idea ei ottanut kuitenkaan tulta alleen, mutta yksi novellien ajatuksesta jäi muhimaan Halisen päähän. Siinä kolme tuntematonta miestä matkaavat yöjunassa kohti pohjoista. Matkalla tapahtuu isoa ja ikävää, joka mullistaa kaikkien kolmen miehen elämän.

Simo Halinen ryhtyi jalostamaan ideaansa. Lopulta syntyi intensiivinen Kääntöpiste, joka pureutuu lojaalisuuden kysymyksen äärelle. Kaikki kolme päähenkilöä tekevät lojaalisuuspäätöksiä eri lähtökohdista. Monet päätöksistä tapahtuvat hetkellä, jona sitä hyvää, mitä olisi tarjolla, ei voi ottaa oman elämäntilanteen vuoksi vastaan.

Kääntöpiste on Haliselle tärkeä elokuva, sillä se on visuaalisesti ja rytmillisesti sellainen, millaisen Halinen on aina halunnut tehdä.

Fakta: Kääntöpiste

Simo Halisen käsikirjoittama ja ohjaama elokuva.

Pääosissa Samuli Vauramo, Laura Birn ja David Nzinga.

Ensi-illassa 2.3.2018.

Elokuva kertoo kolmesta henkilöstä, Euroopan halki Suomeen vaeltaneesta Francisista, elämän kovettamasta Jerestä ja ex-miestään pelkäävästä Verasta. Päähenkilöiden elämät kietoutuvat yhteen.

Teemoina elokuvassa ovat lojaalisuus, sattumat ja ratkaisevat valinnat, joiden seurauksia kukaan ei voi hallita.