Laulujuhlien kulkue valtasi Tallinnan

Solar Sound julkaisi kolme uutta esiintyjää – nämä huippuartistit täydentävät festivaalia

Seitsemännen kerran Seinäjoella järjestettävä urbaanin musiikin festivaali Solar Sound Festival on julkistanut kolme uutta artistia. Ohjelmistoon on lisätty JVG, Vesta ja Gettomasa. Samalla festivaali on julkaissut päiväkohtaisen ohjelmansa. Lue lisää