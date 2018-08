Laulu liittää nuoret rakastuneet – La La Land on tälle elokuvalle paljon velkaa

Elokuvat

Cherbourgin sateenvarjot *****

Joskus on syksyn sateen saavuttava. On se haikeaa, mutta Jacques Demyn musikaaliklassikko muistaa asian romanttisen puolen. Nuori Catherine Deneuve on sateenvarjokauppiaan tytär, joka rakastaa köyhää mekaanikkoa Nino Castelnuovoa. Totta kai sekin onni on herkkä kuin lätäkön pinta, mutta lohduksi saadaan monta ihanaa hetkeä ja laulua. Oscar-voittaja La La Land oli tälle elokuvalle paljon velkaa. (Ranska 1964)

Yle Teema & Fem lauantai 4.8. klo 21.00

The Counselor ***

Eipä tule mieleen yhtään elokuvaa, jossa bisneksistä meksikolaisten huumekonnien kanssa seuraisi hyvää. Siinä suhteessa The Counselor ei yllätä. Tällä kertaa on Michael Fassbenderin esittämän asianajajan vuoro lyödä päänsä Jukatanin sypressiin. Taatun tylyä on jälki muutenkin, vaikkei rikosjännäri Ridley Scottin voimallisimpiin lukeudukaan. Mukaan lähtivät muun muassa Penelopé Cruz, Brad Pitt ja Javier Bardem. (USA 2013)

Sub lauantai 4.8. klo 21.00

Platoon – nuoret sotilaat ****

Oliver Stonen menestyksekäs Vietnam-elokuva sivuuttaa paikallisten kärsimykset vähin äänin, mutta amerikkalaisten keskinäisenä selvittelynä se jyskyttää perustunteiden perukoille. Hyvän ja pahan välinen taistelu jännittyy Willem Dafoen ja Tom Berengerin esittämien kersanttien välille. Charlie Sheen on nuori ja kokematon sotilas, joka todistaa sodan ja inhimillisen vihanpidon mielettömyyttä kaukana kotoa. (USA 1986)

Nelonen lauantai 4.8. klo 23.30