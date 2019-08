Lapualla järjestetään syyskuussa runofestivaali

All Things Live osti Weekend-festivaalin, hintaa ei julkisteta – suomalaisille lupaillaan enemmän eturivin artisteja

Pohjoismaiden johtava konserttijärjestäjä All Things Live on ostanut Weekend-festivaalin. Yrityskauppa on osa Weekend-festivaalin pitkäaikaista kehitystyötä, tiedotteessa kerrotaan. Lue lisää