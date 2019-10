Lappajärven kesäteatteriin Salatut elämät -kasvoja – ensi kesän Swingijengiä tähdittävät huippunäyttelijät

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähdään taas, miten tähti syttyy

12. Tanssii tähtien kanssa -kausi on osoittanut jälleen ilmiön, joka on tuttu ohjelman edellisiltä kausilta. Aina löytyy yksi tai useampi tanssia opetteleva tähtioppilas, joka onnistuu ja löytää itsestään tanssijan ja ennen kaikkea esiintyjän, joka kykenee liikuttamaan varsin kriittistä tuomaristoa sekä yleisöä. Sellaista on hienoa seurata. Lue lisää