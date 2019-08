Laihialainen metalliyhtye tuskastui keikkojen puutteeseen – sen viime vuonna perustama festivaali saa nyt jatkoa

LAIHIA

Laihialainen metalliyhtye Dead Black Swan järjestää jo toista kertaa Bothnia Metal Meeting -sisämetallifestivaalin. Tapahtuma on tulevana lauantaina 10.8. Laihian hotelli-ravintola Routessa.

– Tapahtumalla pyritään yhdistämään metallimusiikista pitäviä ihmisiä, pitämään yllä livemusiikkitoimintaa sekä tuomaan Laihialle metalliyhtyeitä muualta Suomesta, festivaalin puuhamies Joonas "Andy" Saarela kertoo.

Bothnia Metal Meeting järjestettiin ensimmäisen kerran viime vuoden syyskuussa. Sytyke tapahtuman perustamiseen lähti keikkojen puutteesta.

– Ongelma on sama kaikkialla Suomessa. Pienten, vielä tuntemattomien bändien on vaikea saada keikkoja, Saarela sanoo.

–Lähdimme rakentamaan tapahtumaa sellaisten bändien varaan, joilla on jo jonkinlaista pientä pohjaa.

Sana musiikkitapahtumasta on kiirinyt pääasiassa sosiaalisessa mediassa. Saarela kertoo, että tänä vuonna tapahtumaan haki kolmisenkymmentä yhtyettä eri puolilta Suomea. Tänä vuonna linjaa on kevennetty ja kaikkein raskain örinämetalli pudotettu ohjelmasta pois. Tapahtumassa nähdään Dead Black Swanin lisäksi toinen laihialainen yhtye Blind Navigator ja lisäksi Everture Kokkolasta, As I May Mikkelistä ja Horizon Ignited Kouvolasta.

–Bändit on valittu yleisöä ajatellen. Kaikki eivät rankimmasta metallista tykkää.

Saarelan mukaan ensimmäinen Bothnia Metal Meeting keräsi mukavasti osallistujia.

– Jo viime vuonna oli haave, että tästä tulee jokavuotinen tapahtuma. Ajatuksena on kasvattaa tapahtumaa maltillisesti. Tapahtuma voisi olla esimerkiksi kaksipäiväinen. Olemme ajatelleet myös telttaa tapahtuma-alueen pihalle.

Bothnia Metal Meeting järjestetään omakustanteisesti.

– Tavoitteemme ei ole tehdä taloudellista voittoa, vaan ylläpitää omalta osaltamme musiikkiskeneä.

Vajaa kolme vuotta sitten perustetun Dead Black Swanin jäsenet ovat Laihialta ja Vaasasta.