Laatuelokuvia tylsien päivien varalle: tarjolla on laulua, kauhua ja kyyneliä

La La Land

Ainakin Viaplay

Musikaali on lajityyppi, joka nousee ja laskee kuin päivä viulunsoittajan katolla. Viime vuoden keskitalvella elinkaarensa huipulla säteili Damien Chazellen romanttinen musikaali-draamakomedia. Se sai riemukkaan vastaanoton Venetsian elokuvajuhlilla, palkittiin kuudella Oscarilla Hollywoodissa ja oli ensi-iltaviikonloppunaan Suomen katsotuin elokuva. Suitsutus oli ansaittua. La La Land on loistavaa viihdettä. (USA 2016)

Hohto

Ainakin Netflix

Täysin toista maata on Stanley Kubrickin lähes 40 vuoden takainen kauhuklassikko. Hohto on elokuva, jota ei voi unohtaa hyvässä eikä pahassa. Sen ikonisimmat kohtaukset on tatuoitu mieleen: pikkuinen Danny-poika ja hänen kolmipyöräisensä lumen saartaman korpihotellin käytävällä ja Jack Nicholsonin esittämä isäpappa tulossa kirveen kanssa kotiin. "Here’s Johnny!" Lumihanki kutsuu perhettä. (USA 1980)

Be Here Now

Ainakin Netflix

Alaotsikko on The Andy Whitfield Story. Se viittaa Spactacus-televisiosarjan nelikymppiseen tähtinäyttelijään, joka sai musertavan syöpädiagnoosin kesken kuvausten. Dokumentaristi Lilibet Foster lähti seuraamaan Whitfieldin ja hänen perheensä taistelua kuolemaa vastaan. Lopputulos koskettaa ja liikuttaa. Se jättää pienen ihmisen miettimään elämän suuria kysymyksiä. Vastaukset tuntuvat epäreiluilta. (USA/Australia 2015)