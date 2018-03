Kuullaanko Lissabonissa Monsters, Domino vai Queens? "Voihan olla, että ensi vuonna edustan jotain toista maata"

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri on hirtehistarina oikeuden rappiosta

Sam Rockwell on tottunut näyttelemään kelmejä ja tunareita. Sellainen on hänen roolihahmonsa myös mustassa komediassa Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Siinä Rockwell on amerikkalaisen pikkukaupungin poliisi, joka ei peittele rasistisia mielipiteitään.