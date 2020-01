Kuortanelaislähtöinen säveltäjä kahmi menestystä kansainvälisessä sävellyskilpailussa

Kuortanelaislähtöinen säveltäjä Jukka Viitasaari on menestynyt kansainvälisessä sävellyskilpailussa.

Viitasaari voitti toisen palkinnon yhdysvaltalaisen Hillcrest Wind Ensemblen puhallinsävellyskilpailussa teoksellaan The Community Band Suite. Kyseessä on Viitasaaren viidestoista kansainvälinen sävellyskilpailutunnustus sitten vuoden 2001. Kotimaisia palkintoja on kertynyt seitsemän.

Teos kantaesitetään San Diegossa huhtikuussa 2020. Neliosainen teos heijastelee tyylilajillisesti säveltäjän nuoruusvuosia Kuortaneen soittokunnassa.

Viitasaari kokosi lokakuuksi 2019 Kuortaneen kirjastoon kotisoittokuntansa 65-vuotisnäyttelyn, joka julkaistaan 80-sivuisena kuvalehtenä tämän vuoden alussa.

Tampereella asuva säveltäjä soittaa Botnia Big Bandissa, Hänen Leipänsä-perinnerockyhtyeessä ja Kuortaneen soittokunnassa.