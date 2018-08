Kun kaksi panttivankikriiseihin erikoistunutta poliisia on vastakkain, aseet alkavat väistämättä laulaa

Neuvottelija

??? Puhumalla paras, sanotaan. <u>F. Gary Grayn</u> jännäriä katsoessa tulee muitakin aatoksia mieleen. Se laittaa nokikkain kaksi panttivankikriiseihin erikoistunutta poliisia, joten väitelauseita, väistöliikkeitä ja tuimia tuijotuksia riittää siinä mitassa, että aseet alkavat väistämättä laulaa. <u>Samuel L. Jackson</u> on alan huippumies, joka tiukassa tilanteessa ottaa itse panttivankeja. Kohta rupatellaan kollega <u>Kevin Spaceyn</u> kanssa. (USA 1998)

<i>Sub maanantai 6.8. klo 21.00</i>

Grace of Monaco

?? Myös Suomesta löytyy monia, jotka ihailevat kovin kuninkaallisia ja muita suuren maailman tiarapäitä. Kenties he saavat <u>Olivier Dahanin</u> elokuvasta jotakin, joka tämmöiseltä tasavaltalaiselta taapertajalta menee väkisinkin ohi. Pintaliiidolta <u>Grace Kellyn</u> ruhtinaallinen elämäkerta nimittäin tuntuu. Kuvissa on toki nimihenkilölle sopivaa vanhan Hollywoodin hohdetta, ja <u>Nicole Kidman</u> opiskeli tämän elekieltä tarkkaan. (USA/Ranska 2014)

<i>Liv maanantai 6.8. klo 21.00</i>

Korpikortteli

???? <u>Bo Widerbergin</u> ohjaustyö ei ehkä ole kaikkien aikojen paras ruotsalainen elokuva, vaikka sikäläiset asiantuntijat sen joskus semmoiseksi äänestivät. Siinä pääsi unohtumaan vaikkapa muutama <u>Ingmar Bergmanin</u> tai <u>Victor Sjöströmin</u> merkkiteos. Elämää tulvivaa työläisdraamaa se silti on. <u>Thommy Berggren</u> on köyhän kodin ja juopon isän poika, joka 1930-luvun Malmössä kiskoo itseään väkisinkin kohti parempaa huomista. (Ruotsi 1963)

<i>Yle Teema & Fem maanantai 6.8. klo 21.45</i>

Kaksi panttivankikriiseihin erikoistunutta poliisin asiantuntijaa kohtavat Neuvottelijassa. Toinen on sovittelija (Kevin Spacey, vas.) ja toinen panttivankien ottaja (Samuel L. Jackson, oik.), keskellä on Ron Rifkin. KUVA: Sub