Kotimaiset artistit täyttävät Rytmikorjaamon kevään aikana – Näille keikoille on kuitenkin enää turha haikailla lippuja

Kotimainen musiikki on tällä hetkellä kovaa valuuttaa keikkalavoilla, minkä huomaa myös Rytmikorjaamon kevättä katsoessa. Jos syksy eteni Rytmikorjaamolla raskaan musiikin tahtiin, tuleva kevät etenee vahvasti kotimaisten rock- ja pop-artistien johdolla – metalliakaan unohtamatta.

Suomalaista musiikkia kuullaan jo tänään perjantaina (18.1), kun suomipunkin ikinuori legenda Pelle Miljoona nousee lavalle Andy McCoyn ja Sami Yaffan sisältävän alkuperäisen Oy-kokoonpanon kanssa.

Suomalaisartistien rynnistystä jatkaa helmikuun alussa Maija Vilkkumaa (2.2.). Ystävänpäivän jälkeen kuullaan Vain elämää -ohjelmasta koko kansan tietoisuuteen ponnahtanutta pop-tähti Ellinooraa (16.2).

Kuukauden päästä siitä, virallisena Naistenpäivänä nähdään kaksi naisartistia, Irina ja Mira Luoti (8.3.). Viikko siitä Rytmiksellä nähdään Anssi Kela (15.3.) sekä Reino Nordin (16.3.).

Huhtikuun alussa Seinäjoelle saapuu yksi kotimaisen pop-musiikin suosituimpiin artisteihin kuuluva Vesala (5.4.). Keväällä on luvassa myös kotimaista hip hoppia, kun pitkän linjan räppäri Elastinen hyppää lavalle (19.4.). Seuraavana päivänä (20.4.) pohjalaisyleisölle esiintyy jo 1980-luvun alussa levytysuransa aloittanut, viime vuonna uuden levyn julkaissut laulunkirjoittaja J. Karjalainen.

Toukokuussa (10.5.) Rytmikorjaamon suomalaissolistien kevään päättää hetki sitten tauolle jääneen Haloo Helsinki! –yhtyeen solisti Elli Haloo, joka tekee soolouraa Ellips-nimellä.

Maalis-huhtikuun taitteessa kuullaan suomalaista klassikkomusiikkia kahdella kielellä. Ensin Leavings-yhtye ja Viikate-solisti Kaarle Viikate esittävät akustisesti Leevi and The Leavings -yhtyeen tuotantoa (29.3.) ja sen jälkeen Wigwam Experience -kokoonpano tuo Seinäjoelle suomalaisen proge-pioneeri Wigwamin musiikkia (6.4.).

Tähän mennessä Rytmikorjaamon kevään keikoista kaksi on jo loppuunmyytyjä – molemmat tämän vuoden tapauksia kotimaisella musiikkikentällä. Kumpikin ilta myytiinkin loppuun hyvin nopeasti julkistamisen jälkeen.

Niistä ensimmäinen on traagisesti kuolleen Kingston Wall -solisti Petri "Pete" Wallin 50-vuotissyntymäpäivän kunniaksi koottu Kingston Wall by JJylli, Kuoppis & VHB, joka soittaa tärkeimpiin suomalaisen psykedeelisen ja progressiivisen rockin yhtyeisiin lukeutuvan Kingston Wallin musiikkia.

Lippujen perään on enää turha haikailla myöskään Ville Valon ja Agentsin keikalle. Kokoonpano julkaisee helmikuussa Rauli "Badding"Somerjoen lauluihin pohjautuva levyn, jonka lauluja yhtye esittää kevään ajan kiertueella.

Raskaamman musiikin ystäville on tarjolla suomalaisen folk metallin kansainvälinen menestyjä Korpiklaani, joka tekee keväällä laajimman Suomen kiertueensa vuosiin, saapuen myös Rytmikorjaamolle (9.2.).

Englantilainen grindcore-metallin pioneeri Napalm Death Suomen kiertueen päätöskonsertti on helmikuun lopulla Rytmikorjaamolla (23.2.). Mukana on myös norjalainen black-jazz-yhtye Shining sekä kotimaiset Rotten Sound ja Kovaa Rasvaa. Hevisuoraa jatkaa huhtikuussa heavy metallia soittava kotimainen Beast In Black, joka saapuu huhtikuussa Seinäjoelle helmikuussa ilmestyvän From Hell With Love -albumin merkeissä (13.4.).

Kansainvälisesti suosittu power metal -yhtye Stratovarius nähdään Timo Kotipellon johdolla Rytmikorjaamolla huhtikuussa (26.4.). Loppukeväästä Rytmikorjaamolle saapuva metalliyhtye Wintersun esittää kokonaisuudessaan vuonna 2004 ilmestyneen debyyttilevynsä Wintersun albumin 15-vuotisjuhlakeikalla (17.5.).

Vaihtoehtoisempaa musiikkia edustaa huhtikuussa 10-vuotisjuhliaan viettävä valtakunnallinen musiikkitapahtuma Mars, jonka aikana Rytmikorjaamolla kuullaan kotimaisen indie-musiikin ajankohtaisia artisteja. Ystävänpäivänä 14. helmikuuta esiintyvät The Holy, Kynnet, Ghost World ja Lac Belot ja päivää myöhemmin (15.2.) Paperi T, Ruusut ja Töölön Ketterä.

Saman kuun lopulla Seinäjoella rytisee punk, kun 2010-luvun suuri suomalainen punk-orkesteri Pää Kii esiintyy lämmittelijöinään Supreme Havoc, Overdose Support sekä Grillijono K.O. (22.2).

Samalla punk-linjalla jatkaa huhtikuussa kohuttu Huora ja toukokuussa Turb-o-rama 13 -tapahtumassa esiintyvät Mötky, Kehonrakentajat, Sunniva, Näillä Mennään, Final Assault ja Boar.

Olohuonemainen musiikkitapahtuma Mysig järjestetään Rytmikorjaamolla toukokuussa kolmannen kerran (4.5.). Illan artisteina nähdään Joose Keskitalo, PK Keränen, Yona sekä Kalevauva.fi.

Pasi Lapinkangas