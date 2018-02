Kolmas nainen -musikaalin roolijako on julkistettu – pääroolin rakastavaiset ovat tuttuja Tom of Finlandista ja The Rocky Horror Show’sta

Seinäjoen kaupunginteatteri julkisti Kolmas nainen -suurmusikaalin roolijaon tiistaina. Kolmas nainen -laulujen maailmasta ammentava tarina kietoutuu kolmekymppisten rakastavaisten Emman ja Turon ympärille. Musikaalin ensi-esitys koittaa lokakuussa.

Turon ja Emman ympärille. Hyväsydämisiä, vaikkakin hieman hapuillen aikuisuuteen suuntaavia ja itseään vielä etsiviä ihmisiä esittävät Olli Rahkonen ja Reeta Vestman.

Rahkonen muistaa, missä päärooliin esittäjien tiet ensi kertaa kohtasivat.

– Olin 6-vuotias ja katsomassa perheen kanssa Tuppasuut-kansanmusiikkiyhtyeen keikkaa Rääkkylässä vuonna 1993. Niin isosiskoni kuin Reetakin olivat mukana Mari Kaasisen vetämässä lauluryhmässä, Rahkonen muistelee.

Vestman on tehnyt naispääroolit muun muassa musikaaleissa The Rocky Horror Show, KAKOLA, The Saturday Night Fever ja The Sound of Music. Nyt hän kulkee New Yorkissa, missä tekee Maiden of Rainbow eli Pohjan neidon -roolia Kalevala The Musical -produktiossa.

Vasta vajaa kaksi vuotta sitten Teatterikorkeakoulusta valmistunut Rahkonen on esittänyt Turun kaupunginteatterissa muiden roolien muassa Tom of Finlandin pääroolin Touko Laaksosena, Seitsemän veljeksen Aapoa sekä Viimeinen laiva -musikaalin pääroolin, jonka pääsi viime syksynä esittämään myös musikaalin säveltäneelle Stingille itselleen. Tämän kevään Taru Sormusten herrasta -näytelmässä Rahkonen on Legolas.

Rahkosen ja Vestmanin rinnalla siinä esiintyvät Maria Pere, Mia Vuorela, Esa Ahonen, Anna Pukkila, Pekka Hänninen, Jani Johansson, Liisu Aurasmaa, Mari Pöytälaakso, Heikki Vainionpää, Sari Jokelin, Jenni Packalén ja Mikko Kesäniemi.

Tarinan on kirjoittanut Veera Tyhtilä. Musikaalissa soi Kolmas nainen -yhtyeen sekä Pauli Hanhiniemen muiden kokoonpanojen klassikkoja, jotka Pekka Siistonen sovittaa Timo Ristilän kipparoimalle viisihenkiselle bändille. Musikaalin ohjaa Christian Lindroos, koreografi on Osku Heiskanen. Lavastuksen suunnittelee Juho Lindström ja puvut Riikka Aurasmaa. Äänet suunnittelee Sakari Kiiski ja valot Timo Alhanen. Kampaus- ja maskeeraussuunnittelija on Johanna Uusitontti.