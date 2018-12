Tiistaina televisiossa: Kohu tv-sarjasta: Agatha Christien kirjoittama murhaaja vaihdettiin

Syyttömyyden taakka

***

Agatha Christien Syyttömyyden taakka -tv-sarjaa on muokattu rutkasti kirjaan verrattuna. Radikaalein muutos on se, että koko loppuratkaisu on erilainen. Murhaaja on toinen kuin romaanissa.

BBC:n tuottama sarja jakoi Britanniassa ilmestyessään mielipiteet. Uskolliset fanit hermostuivat, mutta sarja sai myös kehuja vahvoista kohtauksista ja kiinnostavista rooleista.

Christien kuolinpesä antoi siunauksensa muutokselle pitkän harkinnan jälkeen. Christien jälkeläinen kertoi BBC:lle, että myös dekkarimestari itse sovitti romaanejaan televisioon ja ymmärsi, että muutoksia pitää tehdä eri kanaviin.

Perheenäiti murhataan, kuka on syyllinen?

Neliosaisen sarjan alku on tehokas. Vauras perheenäiti Rachel Argyll murhataan raa’asti. Hänellä on viisi nyt jo aikuista adoptiolasta, joista yksi todetaan syylliseksi. Mies kuitenkin menehtyy vankilassa.

Puolitoista vuotta myöhemmin ilmaantuu uusi todistaja, joka todistaa miehen syyttömyyden. Tieto aiheuttaa ymmärrettävästi hämmennystä perheenjäsenissä, joista jokaisella on kevyemmät tai painavammat ristinsä kannettavana.

Ja mikä pahinta, murhaaja on edelleen vapaana ja kenties heidän joukossaan.

Sarja on hyvin toteutettu ja hienosti kuvattu. Näyttelijät ovat englantilaisia niminäyttelijöitä.

Ja onhan siinä nyt lisäjännitystä alkuperäisen juonen muistaville, että kuka tässä nyt onkaan murhaaja.

MTV3 tiistai 25.12. klo 21.00