Keskiviikkona televisiossa: Ritari pelaa shakkipelin Kuoleman kanssa synkällä merenrannalla

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Seitsemäs sinetti

Ritari ja Kuolema pelaavat shakkia synkällä rannalla. Ingmar Bergman tutki keskiaikaista kuvaperinnettä ja kehitti Seitsemänteen sinettiin ikimuistoisen tiivistyksen ihmisen osasta. Se ritari on Max von Sydowin esittämä Antonius Bock, joka palaa aseenkantajansa (Gunnar Björnstrand) kanssa ristiretkeltä. Kesä kukoistaa Skoonen maaseudulla, mutta ruttoinen ja fanaattinen ihmiskunta vetää mielet matalaksi. (Ruotsi 1957) *****

Yle Teema & Fem keskiviikko 2.1.19 klo 22.00

Toivelauluja

Jos leffapäivän maailmantuskasta vastaa rakas naapurimme Ruotsi, vetää Suomi suut hevosenkengälle ja laulut soimaan. Kerran näinkin päin. Ville Salminen ohjasi 1960-luvun taitteelle tyypillisen iskelmäkimaran, jossa lauluvihkonen yhdistää löyhästi Tapio Rautavaaran, Annikki Tähden ja kumppaneiden esitykset. Esko Salmisen kanssa nuorta lempeä edustaa Pirkko Mannola, joka viime viikolla täytti 80 vuotta. Onnea vaan! (Suomi 1961) **

TV1 keskiviikko 2.1. klo 13.15

Räyhä-Ralf

Disneyn animaatioseikkailu videopelien maailmasta saa jatkoa helmikuun alussa, joten nyt on aika uusia ykkösosa. Siinä klassikkopelin pahishahmo saa kyllikseen ikuisen kakkosen roolista ja tahtoo päteä sankarina. Katastrofiahan siitä seuraa. Rich Mooren elokuva on herkkua sukupolville, jotka ovat varttuneet ruudun ääressä takomassa. Donkey Kong -tyylin Ralfina puhuu Niko Saarela. Iina Kuustonen on pirtsakka Nelli. (USA 2012)****

Nelonen keskiviikko 2.1. klo 17.00