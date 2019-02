Keskiviikkona televisiossa: Ollako vai eikö olla somessa? Isä luo valeprofiilin ja alkaa saada ystäväpyyntöjä

Miksi en ole Facebookissa?

*** Suhteemme sosiaaliseen mediaan on kompleksinen. Some on jo niin merkittävä osa arkipäiväämme, että sen ulkopuolelle jättäytyneenkin on perusteltava, miksi hän ei siellä ole. Sitä kanadalais-amerikkalaisen Brant Pinvidic Miksi en ole Facebookissa? -dokumentissakin ruoditaan.

Yle esitti vasta dokumenttisarjan, jossa väitettiin Facebookiin laittamiamme tietoja käytettävän markkinointiin ja mielipiteen muokkaukseen. Pinvidicin dokumentti sivuuttaa tämän puolen. Se lähtee liikkeelle ruohonjuuritasolta. Pinvidicin poika saisi pian ikänsä puolesta liittyä Facebookiin, mutta mitä siitä seuraisi? Facebookia kartellut isä ottaa siitä selvää luomalla valeprofiilin.

Valeprofiili menestyy hyvin

Uskottava valeprofiili syntyy ällistyttävän helposti. Pinvidicin Steve Steel -hahmo saa ystäväpyynnön muun muassa näyttelijä Roseanne Barrilta, jota dokumentissa myös haastellaan. Kaveripyyntöjä ropisee tuntemattomiltakin ihmisiltä. Kutkuttava tilanne syntyy, kun Pinvidic matkaa erään uuden "ystävänsä" luokse vierailulle.

Pinvidic ottaa yhteyttä myös avoimen profiilin Facebookiin laittaneeseen teiniin ja tämän äitiin. Teini ällistyy, kun hän saa kuulla puhelinnumeronsa olevan kenen tahansa ulottuvilla. Lisäksi tavataan muun muassa Facebook-deittailija ja -addikti sekä somea hyödyntävä murtovaras.

Pintaraapaisu kiinnostavasta aiheesta

Somen eri puolia listataan hengästyttävällä tahdilla, välillä kriittisestikin. Varsin ilmeisiä ovat väitteet siitä, että Facebook vahvistaa narsismiamme ja vetoaa epävarmuuteemme. Hyväksyntää ja suosiota voi siellä saada hyljeksittykin. Psykologisten ulottuvuuksien kehittely jää harmillisesti puolitiehen.

Lopputulos on pintaraapaisu kiinnostavasta aiheesta. Jännite syntyy siitä, päättääkö Pinvidic itse mennä someen omana itsenään. Sen voi malttamaton tarkistaa vaikka "näillä näppäimillä".

TV2 keskiviikko 13.2. klo 20.00