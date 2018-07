Keski-ikäisen nuorisorikollisen rakkaus

Bad Luck Love

Olli Saarelan tekorankka elokuva kertoo Itä-Helsingin pikkukonnien riehunnasta ja vähän rakkaudestakin. Enää pitäisi tietää, miksi. Ainakaan minulle ei selvinnyt, miksi näiden keski-ikäisten nuorisorikollisten elämästä pitäisi jaksaa kiinnostua. Jorma Tommila ja kumppanit ovat kiihkeitä hukkamiehiä, ja kuvissa on betoninkarheaa tyyliä. Maria Järvenhelmillä on stereotyyppinen rooli pelastusta tarjoavana naisena. (Suomi 2000)

TV2 torstai 12.7. klo 22.50

Ocean’s Twelve

Steven Soderbergh ohjasi menestyksekkäälle ryöstökomedialleen jatko-osan, jossa George Clooney, Brad Pitt ja kaverit joutuvat tekemään keikkaa Euroopassa. Tarkoituksettomuuden tuntu leijuu tässäkin elokuvassa, mutta helppo on arvata, miksi se tehtiin. Roomassa ja Como-järvellä oli arvatenkin kivaa paiskia hommia. Maisemat ovat viimeisen päälle, ja tähtiä oli koolla niin, ettei niitä enää tähän arvosteluun oikein riitäkään. (USA 2004)

Nelonen torstai 12.7. klo 21.00

Valomerkin jälkeen

Näköjään teennäisyyttä on tänään vaikeata paeta. Harald Zwartin film noir -tyylitelmä on näsäviisas juttu naisesta, joka ampuu poikaystävänsä ja pistää pyörälle muiden miesten päät. Tuuliajolla ovat muun muassa baarimikko Matt Dilloin, lakimies Paul Reiser ja konkarikyttä John Goodman. Michael Douglaskin tyylittelee palkkamurhaajana, mutta Liv Tylerin show tämä on. Kohtalokkaan kaunottaren hahmo on niin kuin pitää. (USA 2001)

TV5 torstai 12.7. klo 21.00