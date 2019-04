Kesä voi nyt tulla, Provinssin ohjelma on valmis – Uusina artisteina mukana muun muassa hiphopin supertähti Macklemore sekä nu metal -yhtye Papa Roach

Provinssin ohjelmisto on valmis uusien kansainvälisten esiintyjien sekä lähes 40 kotimaisen artistikiinnityksen myötä.

Torstaina lavalle nousee hiphopin supertähti, yhdysvaltalainen Macklemore. Vuonna 2012 yhdessä Ryan Lewisin kanssa julkaistu The Heist -debyytti kahmi Grammy-palkintoja. Albumilta julkaistut Thrift Shop ja Can’t Hold Us pysyivät viikkokausia singlelistan kärjessä myös Suomessa. Sanoituksillaan kantaaottavan artisti tunnetaan myös hiteistään These Days ja Glorious .

Näin ollen Macklemore täyttää torstain pääesiintyjän paikan sen jäätyä auki The Prodigyn peruttua kaikki keikkansa yhtyeen solistin Keith Flintin kuoltua.

Lauantaina Törnävänsaaressa esiintyy vuonna 1993 perustettu yhdysvaltalainen nu metal -yhtye Papa Roach. Yhtyeen kymmenes albumi Who Do You Trust näki julkaistiin tammikuussa.

Yhtyeen tunnetuimpia kappaleita ovat muun muassa Last Resort , Scars ja Getting Away With Murder .

Ulkomaisen ohjelmiston viimeistelevät maaliskuussa tuoreen albuminsa Trunk Muzik III julkaissut, räppiä syvän etelän rockiin naittava Yelawolf sekä brittitulokas Yungblud.

Kotimaisista artisteista mukana ovat muun muassa yhteiskeikan soittavat Pyhimys & Saimaa, Herätyskokous-erikoiskonsertin toteuttava Samuli Putro, hiljattain kaksi uutta albumia julkaissut Asa & Band, runsaan 10 vuoden tauon jälkeen Provinssiin palaavat Dave Lindholm ja Jonna Tervomaa, ensimmäisen keikkansa omalla nimellään soittava Jori Sjöroos, punkrock-bändi Huora, lauluntekijäkaksikko Ida Paul & Kalle Lindroth sekä Jukka Nousiainen & Kumpp., Maustetytöt, Etta, Sofa ja Elias Gould.

Loput uudet artistit ja valmiin päiväkohtaisen ohjelman näet Provinssin kotisivuilta .

Puolet artisteista ensimmäistä kertaa Provinssissa

Provinssin viidellä lavalla esiintyy tänä vuonna yhteensä 91 artistiryhmää, joista 15 on ulkomailta ja 76 Suomesta. Tämän hetken tiedon mukaan pelkästään miehistä koostuvien all male -artistien osuus on 50,5 prosenttia ja muita sukupuolia sisältäviä kokoonpanoja on ohjelmasta yhteensä 49,5 prosenttia.

Esiintyjäkokoonpanoista puolet nähdään Provinssissa ensimmäistä kertaa.

– Vaikka luvassa on paljon tuttua ja toivottua, ensikertalaisten osuus ohjelmistosta on suurempi kuin vuosiin, festivaalijohtaja Sami Rumpunen toteaa festivaalin tiedotteessa.

Provinssi järjestetään Seinäjoen Törnävänsaaressa 27.–29. kesäkuuta.