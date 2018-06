Kepeä kesäsarja alkaa: Ella Kanninen juttelee mukavia Suomeen kesällä palaavien vieraidensa kanssa

Kesäksi kotiin ***

Kesäksi kotiin on keskusteluohjelma, jossa ulkomailla asuvat tunnetut ja hyvin menestyneet suomalaiset kertovat elämästään muualla ja suhteestaan kotimaahansa eli Suomeen.

Ja mikäpä sen paremmin suomalaiseen kesään liittyisi kuin Ruotsista tai muualta kotiinsa hetkeksi palaavat kesävieraat.

Ohjelman juontaja Ella Kanninen tuntee aiheen omakohtaisesti, asuuhan hän itsekin Italiassa perheensä kanssa ja tietää, millaista on elää kahden maan kulttuurin välimaastossa.

Ohjelman ensimmäisessä osassa Kannisen vieraaksi saapuvat Ruotsissa asuva näyttelijä-ohjaaja Maria Sid sekä Roomassa asuva ja elävä taitelija Hannu Palosuo.

Voimakastahtoinen ja suorapuheinen Sid ravistelee hyvin suomalaista huolimyyttiä siitä, miten ulkomaille lähtö nähdään lasten repimisenä juuriltaan. Sidille ja hänen perheelleen se on ollut kuitenkin seikkailu ja mahdollisuus tutustua useisiin kulttuureihin.

Toki hän muistaa tuoda esille sen, että uudessa kotimaassakin perusasiat ovat olleet kunnossa eli työn perässä on lähdetty.

Palosuon läsnäolosta sekä värikkäästä kertomuksesta muodostuu kuitenkin ensimmäisen jakson kiinnostavin tarina ja tukiranka. Hän avaa värikkäällä otteellaan sitä, miten nuorena miehenä rakastui voimakkaista ennakkoluuloistaan huolimatta Italiaan ja jäi sille tielle.

Kiinnostavaa on kuulla edes hieman siitä, millaista on ollut elää homoseksuaalina tiukan katolisessa maassa ja miten sukupuoli on vaikuttanut uraan taiteilijana. Italiassa tasa-arvo sekä naisen ja perheen asema avautuvat tyystin eri näkökulmasta kuin Suomessa.

Kymmenosainen ohjelma tarjoaa kaunista Helsinki-kuvausta ja kepeää jutustelua pääasiassa kulttuurin ammattilaisten parissa. Sopivan kevyttä kesäiltoihin. Yle TV1 perjantai 15.6. klo 20.00