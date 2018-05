Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ohjelma on valmis – Tänä vuonna pelimannit myös tarinoivat soiton lisäksi

Kaustisen kansanmusiikkijuhlien ohjelma on valmis. 51. kertaa järjestettävälle musiikkifestivaalin aikana kuullaan kotimaisia kansansuosikkeja Suvi Teräsniskasta Egotrippiin, kansainvälisiä rytmejä Haitista ja Kolumbiasta, lukemattomia pelimanniosallistujia unohtamatta.

Ohjelmajohtaja Anne-Mari Hakamäki nostaa esille Pelimannit framilla -konserttisarjan, jossa piirretään muutamasta pelimannista syväluotavampi henkilökuva, Konserteissa pelimannit sekä soittavat että tarinoivat.

Konserttisarjassa on mukana muun muassa viime vuoden Lontoon Proms -festivaalilla esiintynyt barokkiviulutaituri Kreeta-Maria Kentala .

Tiistaina järjestetään satoja osallistuja keräävät Mukulamatineat, keskiviikkona suomenruotsalainen musiikki ja tanssi ovat keskiössä ja torstaina pureudutaan ennen kaikkea paikallisiin Kaustisen perinteisiin. Viikonloppua kohden nostatetaan pulssia muun muassa kolumbialaisen dj:n KillaBeatMakerin tahdissa.

Tarjolla on konserttien lisäksi opetustuokiota, joissa voi perehtyä vaikka ukulelen soittoon, sekä erilaisia työpajoja.

Jamiworkshopit saavat nyt rinnalleen myös tanssijamiworkshopit Maunon makasiinilla, joihin voi osallistua kuka tahansa tanssista innostunut.

– Ajatus on painottaa erityisesti tanssin sosiaalista puolta: tuoda käytännön kautta esiin sitä, mikä tanssimisessa on tärkeää ja mitä oikeasti on musiikin ja tanssin suhde, Hakamäki valottaa.

Osa festivaalin esiintyjistä julkaistiin jo vuodenvaihteessa. Uusia lisäyksiä ovat muun muassa Chouk Bwa Haitista, bluesvaikutteinen avant-folkisti Richard Dawson Iso-Britanniasta ja The Escarteen Sisters Espanjasta.

Kotimaisten esiintyjien joukkoon ovat liittyneet muun muassa haitaritaituri Markku Lepistö , kansanmusiikkia ja rappia yhdistävä haapoja & illmari -kollektiivi, shamaaniviulisti Tuomas Rounakari sekä Teosto-palkintoehdokas Meriheini Luoto . Timo Rautiainen esiintyy duona Ville Ojasen kanssa.

Kaustisella esiintyy myös kotimaisten kansantanssiryhmiä Siepakoista Motoraan sekä kansainvälisiä tanssivieraita muun muassa Virosta.

Kaustisen kansanmusiikkijuhlat järjestetään 9.–15. heinäkuuta.