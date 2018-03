Katsojaa alkaa ällöttää, kun Ronja Salmi panee itsensä liikaa likoon

Mitä mietit, Ronja Salmi?

Pidän toimittaja Ronja Salmesta. 25-vuotias nuori nainen on ehtinyt paljon. Hän on aito. Hän on reipas. Hän on, no hyvä tyyppi. Tai sellaisen kuvan hänestä olen saanut. Oikeasti en ole tavannut.

Ronja Salmi kertoo uudessa keskusteluohjelmassaan miettineensä, että jos hän joskus saa oman ohjelman, hän tekee vain sitä. Keskittyy. Panostaa kaikkensa.

Salmi kuitenkin paljastaa, että toisin on käynyt. Ohjelman teon lomassa hän vastailee muihin sähköposteihin, pyörittää yritystään, kirjoittaa kolumnia.

Ehkä olisi kannattanut keskittyä vain yhteen asiaan. Nyt Mitä mietit, Ronja Salmi sortuu omahyväisyyteen.

Salmi pohtii ensimmäisessä jaksossa riittämättömyyden tunnetta. Aihe on ajassa kiinni. Sitähän meistä jokainen pohtii, oli sitten 15-vuotias tai eläkevaari.

Salmi kuitenkin panee oman kroppansa ja riittämättömyyden tunteensa niin hyvin likoon, että katsojaa alkaa ällöttää. Ohjelmaa tehdessä on helppoa kaivaa omasta kokemuksesta, mutta kiinnostaako katsojaa tietää kaikkea?

Salmi haastattelee puolituntisessa ohjelmassa monta alan asiantuntijaa. Haasteltavien puheet toimisivat sinällään, mutta niiden jälkeen Salmen on päästävä kertomaan katsojalle, mitä mieltä hän oli haastattelusta tyyliin: Kansanedustaja Jani Toivola on ihana! Suhtauduin Maaret Tukiaisen taideterapiaan skeptisesti!

Idea toimii Yökylässä Maria Veitola -ohjelmassa, mutta toimittajan kommentit asiaohjelmassa tuntuvat jotenkin turhilta. Ne eivät tuo lisäarvoa.

Salmi myös haluaa saada valmista. Hän haluaa löytää ratkaisun riittämättömyyden tunteeseen. Tavoite on aito ja hieno. Lopputulos ei vain vakuuta. Etenkin, kun se tulee 25-vuotiaan suulla.

TV2 maanantai 26.3. klo 21.30