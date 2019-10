Karhun ja korpin yhteispotretti toi Ville Heikkiselle Vuoden luontokuva -kilpailun voiton

Ruotsin Oscar-ehdokas on väkevä georgialainen homotarina – tekijät saivat tappouhkauksia, kuvauspaikoille palkattiin vartijoita

Rakkauden mahdollisuus on ilmassa voimakkaampana kuin väkivallan uhka. And Then We Danced on nuoren miehen kasvutarina tämän päivän Tbilisissä. Elokuvan kehyksenä on georgialaisen kansantanssin huippujen maailma. Koreografiat ovat vanhoja ja aina juuri samanlaisia. Lue lisää