Kansallismuseon tontille havitteilla lisärakennus, joka "toisi ketteryyttä"

Saara Aalto lupaa mieleenpainuvan euroviisushow'n: "On kiva ottaa riskejä, kävi miten kävi pisteissä"

Suomen euroviisuedustaja Saara Aalto vakuuttaa, että Monsters-kappaleen yhteydessä on luvassa mieleenpainuva esitys Lissabonissa. Yle on jo aiemmin vahvistanut, että kritiikkiäkin saanut lavashow on muuttunut täysin entisestä. Lue lisää