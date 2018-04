Kainon diivan kasvutarinan haaveiden kohteena nähdään Sanni

Kriitikko Pekka Eronen valitsee kolme päivän kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Miss Farkku-Suomi

****

Matti Kinnunen ohjasi Kauko Röyhkän osittain omaelämäkerrallisesta romaanista onnistuneen kasvutarinan. Siinä hehkuu häpeilemättä lämpö, jonka Röyhkä itse yleensä piilottaa sivulauseisiin. Mikko Neuvonen on Välde, jonka elämälle 1970-luvun Oulussa rockmusiikki ja naiset antavat suuntaa. Kainon diivan ihastus on Pike, joka voittaa Suosikin kauneuskilpailun. Roolissa on Sanni Kurkisuo eli laulaja Sanni. (Suomi 2012)

Sub maanantai 30.4. klo 21.00

Kotirauha

***

Taannoin Samuli Edelmann otti tosissaan matsia Tom Cruisen kanssa Mission Impossible -elokuvassa. Nyt hän on yrittäjä Sami, joka kohtaa vielä rankemman vastuksen: maailmanlaajuisen laman. Tulkinta suomalaisen miehen vaikenemisesta ja yksinäisestä taakasta saa niin vahvan kokovartalotulkinnan, ettei sekaan olisi kaivattu Aleksi Mäkelän pakollisia kuvioita: löysää huulenheittoa ja puolihuolimatonta väkivaltaa. (Suomi 2011)

MTV3 maanantai 30.4. klo 19.30

The quiet roar

**

Mahtaakohan Yle toimia yhteistyössä poliisin kanssa? Paljon tehokkaampaa tunnelman tasoittajaa ja bileiden pysäyttäjää on nimittäin vaikeata kuvitella kuin tämä Henrik Hellströmin ruotsalainen taidepaukku. Tyylikkään unenomaisissa kuvissa seurataan, kuinka kuolemansairas Marianne (Evabritt Strandberg) saa kokeellista, meditatiivista terapiaa keskieurooppalaisella klinikalla. Siellä aatos sitten karkailee menneeseen. (Ruotsi 2014)

Yle Teema & Fem maanantai 30.4. klo 0.15