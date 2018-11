Kahdeksan naista ja vain yksi mies – naisilla on hurja ylivoima lasten- ja nuortenkirjallisuuden Finlandia-kisassa

Tämä musiikkivideo kuvattiin avaruuden pääkaupungin katolla – Jouppilanvuoren dramaattiset yömaisemat istuvat Lobsterin hard rockiin

Seinäjoelta ponnistava melodista hard rockia soittava yhtye Lobster julkaisee tänään uuden pitkäsoittonsa Killing Silence. Bändi on myös julkaissut uuden musiikkivideon Because Of Me. Lue lisää