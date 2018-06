Juuriltaan suomalainen sarjamurhaaja Aileen Wuornos tappoi seitsemän miestä – elokuva ei hae tragediasta sensaatiota

Monster – Aileen Wuornos

Aileen Wuornosin nimi ei ole kärkipäässä, kun kuuluisia amerikansuomalaisia luetellaan. Patty Jenkinsin elokuva kertoo, kuinka köyhissä oloissa varttunut Aileen päätyi prostituoiduksi ja Amerikan kuuluisimmaksi naispuoliseksi sarjamurhaajaksi. Sensaatiota ei haeta, vaan naiskuvaa, jossa syrjäytyminen ja kelvottomat miehet miehet johtavat tragedioihin. Oscar-palkitun Charlize Theronin rinnalla kulkee Christina Ricci. (USA/Saksa 2003) Ava lauantai 23.6. klo 21.00

Noah

Ai että vallan "Noah"? Saako tämän jatko-osa meillä siis nimen Isaac? Kenties maallistuneessa Suomessa haluttiin häivyttää se fakta, että raamatullista tarinaa Darren Aronofsky kertaa. Russell Crowe on Mooses, jolle tulee kiire arkin tekoon, kun Jahve tahtoo hukuttaa Maan vedenpaisumukseen. Syyllisyyden ja uhrautumisen katastrofidraama tuo pikemminkin mieleen Game of Thronesin kuin vanhan Hollywoodin Raamattuspektaakkelit. (USA 2014) Sub lauantai 23.6. klo 21.00

Suuri sävelparaati

Suomalainen suviyö raikaa vuosikertaviihdettä, kun Jack Witikan musiikkikomedia avaa neljän iskelmäelokuvan putken. Mm. Olavi Virran hulahulan ja Kipparikvartetin jälkeen ovat vuorossa Suuri sävelparaati, Tähtisumua ja Toivelauluja. Elokuvalliset hienoudet tai suuren luokan satsaukset jäivät tekijöillä väliin, mutta kotimaisen viihteen historiaa saatiin kiitettävästi talteen - Annikki Tähdestä Tapio Rautavaaraan. (Suomi 1959–1961) Yle Teema & Fem lauantai 23.6. klo 21.30