Julianne Moore on kylmä noita-akka tusinafantasiassa

Kriitikko Pekka Eronen valitsee päivän kolme kiinnostavinta tv-elokuvaa.

Seventh Son

Jostain Hobittien ja The Game of Thronesin takaisilta jättömailta löytyy Joseph Delaneyn kirjasarjan innoittama seikkailufantasia. Vaikka into ei varsinaisesti säteile elokuvasta, joka lojui jälkituotannossa pari vuotta filmausten jälkeen. Vanhan ritarin, nuoren oppipojan, tämän heilan ja kylmän noita-akan nelikko sai onneksi kelpo tulkit Jeff Bridgesistä, Ben Barnesista, Alicia Vikanderista ja Julianne Mooresta. Ensiesitys. (USA 2014)

TV5 lauantai 17.11. klo 21.00

Haikein terveisin

Sotilaspoika John rakastuu lomallaan opiskelijatyttö Savannahiin. Kun velvollisuus kutsuu, söpöläiset lupaavat tilittää tuntojaan kirjeitse. Lasse Hallströmin romanttinen draama sulkee rintamapostia turhan imelällä ruusuvedellä, mutta tässäkin tapauksessa rakkaus asettuu kunniallisesti vihanpitoa vastaan. Monen nykyisen ja entisen nuoren ei ole mahdotonta sympata Channing Tatumin ja Amanda Seyfriedin pariskuntaa. (USA 2010)

Ava lauantai 17.11. klo 21.00

Rendition – poikkeuksellinen luovutus

Ruusuvesi kuivahtaa Afrikan maaperään Gavin Hoodin poliittisessa painajaisdraamassa. Sinne lähetetään terrorismista epäilty ja ilman oikeudenkäyntiä vangittu egyptiläinen insinööri (Omar Metwalley). USA:ssa häntä ei olisi lupa yhtä kovin kourin kuulustella. Vaimo Reese Witherspoonin huolta ei jaa tiedustelupomo Meryl Streep. Moraalista painia käy CIA-mies Jake Gyllenhaal. (USA 2007)

Nelonen lauantai 17.11. klo 23.30