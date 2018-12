Juha Uusitalo joutui jättämään oopperan aivoinfarktin takia, mutta laulamista ei pysäytä mikään – Palkittiin kansainvälisestä urastaan: "Iloisesta nallekarhusta tulee lavalla jopa ilkeä sadisti"

Suomen Kulttuurirahaston Lea Piltti -palkinto on myönnetty oopperalauluja, bassobaritoni Juha Uusitalolle .

Joka viides vuosi jaettava 20 000 euron palkinto jaetaan esiintyvälle taiteilijalle menestyksekkäästä kansainvälisestä taiteilijanurasta. Aiemmin Lea Piltti -palkinnon ovat saaneet Kim Borg (1992), Anita Välkki (2002), Jorma Hynninen (2004), Matti Salminen (2009) ja Raili Viljakainen (2014).

Vaasassa syntynyt ja varttunut Juha Uusitalo, 54, on valmistunut alun perin Sibelius-Akatemiasta diplomihuilistiksi. Laulajana hän esiintyi ensimmäisen kerran Suomen Kansallisoopperassa 1997, ja oli kiinnitettynä talon solistikuntaan vuosina 2000–08. Yleisö muistaa hänet myös Vaasan Oopperasta ja Ilmajoen musiikkijuhlista.

Uusitalon kansainvälinen ura käynnistyi 1999 Wagnerin Siegfriedin Vaeltajan roolista Tirolin festivaalilla, jota seurasi kiinnitys Baijerin valtionoopperan Ring-produktioon Zubin Mehtan johdolla ja Wienin valtionoopperaan Franz Welser-Möstin johdolla.

Wagner-rooleista tunnetun Uusitalon eniten esittämä rooli on Lentävä hollantilainen, jota hän on laulanut kaikissa merkittävissä kansainvälisissä oopperataloissa New Yorkin Metropolitanista Milanon La Scalaan.

"Valtava lavakarisma"

Arvostetun palkinnon perusteluissa todetaan seuraavaa: "Juha Uusitalon poikkeuksellisen muhkea, pakottomasti soiva bassobaritoni ja valtava lavakarisma ovat tehneet lähtemättömän vaikutuksen niin yleisöön kuin muihin laulajiin ja muusikoihin kaikkialla, missä hän on esiintynyt. Juha Uusitalo on näyttämöllä poikkeuksellisen karismaattinen niin äänellisesti kuin fyysisesti. Hänen siviilielämässä nallekarhumainen ja iloinen olemuksensa taipuu lavalla ilkeäksi sadistiksi (Scarpia, Jago), mystisiksi epäolennoiksi (Hollantilainen, Vaeltaja), hartaan vakaviksi auktoriteeteiksi (Amfortas) ja koomisiksi hahmoiksi (Tuhkimon Don Magnifico, Falstaff)."

Uusitalo joutui jättämään kansainväliset näyttämöt vuonna 2015 vakavan sairauden vuoksi, vaikka hänellä oli kiinnityksiä vuosiksi eteenpäin. Häneltä leikattiin aivokasvain, ja myöhemmin aivoinfarktin jälkeen hän ei enää tehnyt suuria näytäntöjä.

Nykyisin Tampereella asuva Uusitalo konsertoi edelleen ja toimii Siuntion lauluakatemian taiteellisena johtajana. Hän esiintyi Pohjanmaalla ja Etelä-Pohjanmaalla viimeksi marraskuussa Toivo Kuulan keräämien kansanlaulujen konserttikiertueella.

Lea Piltin tahasto perustuu valtionoopperalaulaja, professori Lea Piltti-Killisen ja johtaja Olavi Killisen lahjoitukseen vuonna 1979.

Juha Uusitalo on palkittu aiemmin muun muassa Matti Salmisen rahaston ja Suomen Wagner-seuran stipendeillä sekä vuonna 2002 Karita Mattila -palkinnolla. Hänet valittiin myös Savonlinnan oopperajuhlien Vuoden taiteilijaksi vuonna 2011.