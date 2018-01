Juha Hurme tähdittää Vaasa LittFestiä – puhuu ruotsin kielen tärkeydestä suomalaiselle kirjallisuudelle, suomeksi

Ikonisen Rosie the Riveter -hahmon esikuva kuoli 96-vuotiaana

Ikonisen We Can Do It! -julisteen esikuva Naomi Parker Fraley on kuollut 96-vuotiaana. Sota-ajan Rosie the Riveter -propagandahahmosta tuli myöhemmin feministinen symboli. Lue lisää