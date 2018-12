Joulu on kärvistelyn juhlaa – Seth Gordonin komedia on asian ytimessä

Nuoren taiteilijan Dukaattipalkinnon sai materiaalin kanssa keskusteleva Elina Autio

Nuoren taiteilijan Dukaattipalkinto on myönnetty Elina Autiolle. Suomen Taideyhdistyksen jakama palkinto on tarkoitettu korkeintaan 35-vuotiaalle kuvataiteilijalle ja on 16 000 euroa. Lue lisää