Joku mellastaa öisin keittiössä – Kauhuelokuva on silti kuin rantavedessä lilluisi

Elokuvat

Dark Skies **

Järjestys olla pitää, mutta ei ole kivaa, jos vieraat murtautuvat yöllä keittiöösi tekemään vinksahtanutta feng shuita puolestasi. Näin käy Scott Stewartin jännärissä Barrettin keskiluokkaiselle perheelle. Arvoitus kutkuttelee aikansa, ja The Americans -sarjan Keri Russell tekee kelpo äidinroolin, mutta kun selityksiä aletaan saada, alkaa koko uimapatjasta pihistä ilma pois. Katsoja löytää itsensä rantavedestä lillumassa. (USA 2013)

Hero sunnuntai 19.8. klo 21.10

Viiltävä totuus ***

Menestyvä lääkäri tapaa naisen, joka kertoo, että on joskus ollut tämän potilas. Kohta on tohtorilla ja vaimolla ihmettelemistä, kun kotiin alkaa tulla ruusukimppuja. Philippe Claudelin psykologinen draama on ranskalaiseen tapaan sekä kiehtova, että turhauttavasti häilyvä. Tuntuu, että käsikirjoituksesta puuttuu pari palaa. Daniel Auteuil ja Kristin Scott Thomas pitävät sen kuitenkin hengissä silkalla ammattitaidollaan. (Ranska 2013)

Yle Teema & Fem sunnuntai 19.8. klo 12.00

Poutapilviä ja lihapullakuuroja 2 ***

Hollywood-elokuvissa käyskentelevät luuviulut, amerikkalaisilla kaduilla puuskuttavat tuhdit taapertajat. Ruoka ja lihominen ovat sikäläisiä pakkomielteitä, joiden möyhintää Sonyn mainion animaation jatko-osa harrastaa riemukkaasti. Kun nuoren keksijä Flintin kone alkaa pullautella hulppeita ruokamonstereita, uhkaa totuttu ruokaketju syöjistä ja syötävistä mennä ihan uusiksi. (USA 2013)

TV5 sunnuntai 19.8. klo 14.10