Joker rikkoi lokakuun ensi-iltaennätyksen

LOS ANGELES

Joaquin Phoenixin tähdittämä Joker teki lokakuun uuden lippukassaennätyksen ensi-iltaviikonloppunaan. Warner Brosin uutuuselokuva keräsi viikonloppuna Pohjois-Amerikassa 96,2 miljoonan dollarin tulot.

Aiempi lokakuun ennätys oli Venomin viime vuoden 80,25 miljoonan ensi-iltaviikonloppu. Syys-lokakuu on perinteisesti Hollywoodissa eräänlaista välikautta kesän suurten kassamagneettien ja joulun alla julkaistavien elokuvien välillä.

Todd Phillipsin ohjaama Joker kertoo supersankari Batmanin arkkivihollisen Jokerin syntytarinan. Phoenix näyttelee nimiroolin. Jokeria ovat aiemmin näytelleet valkokankaalla muun muassa Jack Nicholson ja Heath Ledger.

Sarjakuvaelokuvaksi harvinainen synkkä filmi on saanut kriitikoilta enimmäkseen posiitivisen vastaanoton, vaikka osa kriitikoista on kutsunut tarinaa ohueksi. Kriitikoiden arvioita keräävän Rotten Tomatoes -sivuston mukaan 69 prosenttia arvosteluista on ollut myönteisiä.