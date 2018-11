Jihadisti-isä valmistaa pommeja ja uskoo asiaansa – dokumenttaristi huijasi päästääkseen kuvaamaan perhettä

Dokumenttiprojekti: Of fathers and sons

Abu Osama on mies, joka sylittelee mielellään poikiaan. Hän on myös mies, joka kuuluu jihadistijärjestö Al-Nusraan Syyriassa. Perhe asuu Syyrian pohjoisosissa Idlibissä. Vanhin poika Osama on saanut nimensä sen vuoksi, että perheen isä "rakastaa bin Ladenia". Toinen poika taas on syntynyt WTC:n iskujen vuosipäivänä, 11. syyskuuta, mistä perheen isä kiittää jumalaa.

Syyrialaissyntyinen Talal Derki kuvaa dokumentissaan perheen arkea läheltä. Hän pääsi kuvaamaan perhettä kahden vuoden ajaksi teeskentelemällä sotakuvaajaa, joka ihailee jihadia. Se oli ainut keino, jottei joutuisi tapetuksi. Derki kuvaa, kun perheenisä ampuu piilossa vihollistaan ja osuessaan ihmiseen kiittää jumalaa. Samalla mies kertoo, miten kovasti ikävöi poikaansa, kun istui vankilassa.

Dokumentti keskittyy isän lisäksi kahden vanhimman pojan kuvaamiseen. Of fathers and sons saa hämmentyneeksi ja äärettömän surulliseksi. Perhe puuhaa pihapiirissään kuin mikä tahansa perhe maailmassa. Poikien leikkeihin kuuluu paukkupommien teko. Isä valmistaa pommeja jihadisteille ja uskoo vakaasti asiaansa.

Pojilla ei ole juuri vaihtoehtoja. Osama seuraa isänsä jalanjäljissä. Hän menee muiden nuorten poikien kanssa sotilaskoulutusleirille, jossa opitaan myös sharian lakeja.

Dokumentaristi lähtee lopulta perheensä luo kotiin Berliiniin. Hän sanoo, ettei tunnista enää kotimaataan omakseen.

TV1 maanantai 26.11. klo 21.30