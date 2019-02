Jessica Williams ja Phoebe Robinson naurattavat HBO:lla

2 Dope Queens

Jessica Williams ja Phoebe Robinson pistävät lavalla parastaan. Kun naiset nauravat muodille, rintojen kehittymiselle tai seksin kiemuroille, se on kuin vertaistukea muille naisille. Kulttuurieroista huolimatta yhtymäkohtia Suomen ja Yhdysvaltain väliltä löytyy.

HBO Nordicilla nähdään neljä uutta erikoisjaksoa.

Williamsilla ja Robinsonilla on kokemusta hauskuttamisesta. 2 Dope Queensin lisäksi Williams on tunnettu muun muassa satiirisesta The Daily Show -ohjelmasta ja Robinson on kirjoittanut Black Daria -blogia ja tehnyt podcastia Sooo Many White Guys.

Jos seuraa lavaesitystä paikalla, imu pysyy paremmin yllä. Televisio kuitenkin etäännyttää tunnelmasta, vaikka show olisi hyvä. Pelkällä puheella, eleillä ja ilmeillä jännitettä ei ole kovin helppo pitää yllä kotikatsomoon saakka.

Lupita Nyong’o on yksi ensimmäisen jakson vieraista. 12 Years a Slave -elokuvasta kuuluisuuteen noussut näyttelijä ei ole koomikko, mutta sana on hänelläkin hallussaan. Tarkkasilmäiset voivat huomata, että hän näyttää osaavan letittää katsomatta koko ajan käsiteltäviin hiuksiin. Kolmikko tekee lavalla kampaukset irtopäille.

Williamsin ja Robinsonin lisäksi lavalle nousee myös useita vieraita.

Tulevissa jaksoissa tavataan muun muassa Harry Potter -näyttelijä Daniel Radcliffe ja kirjailija Janet Mock. ***

HBO Nordic lauantai 9.2.2019