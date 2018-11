Jere Övermark viiden parhaan joukkoon Idols-kilpailussa

Beatles-harvinaisuuksia julki juhlalevyllä – eripura varjosti valkoisen tuplan syntyä

The Beatles -yhtyeen ihailijoille joulu tuli varhain tänä vuonna. Perjantaina julkaistu White Album (1968) eli valkoinen tupla on uudelleen miksattu, ja 50-vuotisjuhlapainoksen ekstralevyillä on faneille runsaasti lisäherkkuja. Lue lisää