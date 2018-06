Jennifer Aniston esittää ystäväjoukon ainoaa sinkkua välittömässä draamakomediassa – mutta miten hänelle löytyisi mies?

Rakkaat rikkaat ystävät

Jennifer Aniston, Joan Cusack, Frances McDormand ja Catherine Keener: mikäs oli Nicole Holofcenerin rakennella ystävyystarinaa tämän nelikon varaan. Anistonin esittämä Olivia on vielä sinkku ja siivooja, kun vanhat ystävät ovat jo rikkaissa naimisissa, hyväntekeväisyyttä ja sen sellaista puuhaamassa. Ikä, ihmissuhteet ja työkuviot tuottavat kriisejä, joissa välitön, improvisoidulta tuntuva ote toimii hyvin. (USA 2006) Liv sunnuntai 24.6. klo 22.00

Dark Shadows

Kuka muka matkisi Tim Burtonia paremmin kuin Burton itse? Dark Shadows on konkarilta kieltämättä tutunomainen elokuva, mutta mehevämmin se ohjaajan vinksahtanutta maailmaa toistaa kuin kehnot jäljitelmät. Vain Saksikäsi Edwardin ja muiden huipputöiden tunnepuoli puuttuu tarinasta, jossa noita kiroaa petollisen liikemiehen viettämään ikieloa vampyyrina. Johnny Depp herkuttelee tässäkin roolissa. Ensiesitys. (USA 2012) Nelonen sunnuntai 24.6. klo 21.00

40 v. ja neitsyt

Judd Apatow on yhdistänyt härskin huumorin ja empatian niin onnistuneesti, että jäljittelijöitä on riittänyt. Harva on päässyt lähellekään esimerkiksi tämän komedian ronskia lämpöä. Andy on mukavasti pärjäävä, keski-ikäinen heppu, jonka kainous tai toimintafiguurikokoelmat eivät saa naisia innostumaan. Steve Carrell on parhaimmillaan, kun kaverit alkavat puuhata vilpittömästä pojasta armotonta naistenkaatajaa. (USA 2005) TV5 sunnuntai 24.6. klo 0.05