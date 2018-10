Jean-Paul Belmondo ja Emmanuelle Riva vienon aistillisissa rooleissa pappina ja äitinä

Kulttuurin ja taiteen alalle uusi keskusjärjestö – pääsihteeriksi Rosa Meriläinen

Kulttuurin ja taiteen alalle on perustettu uusi keskusjärjestö, kertoo Suomen museoliitto. Järjestön nimi on Kulta, ja sen perustajajäseniä ovat Suomen museoliitto, Finland Festivals, Suomen Sinfoniaorkesterit ja Suomen Teatterit. Perustajajäsenien lisäksi mukana on Teatterikeskus. Jatkossa jäseniksi havitellaan noin 30:tä keskeistä alan järjestöä. Lue lisää